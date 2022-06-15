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大學申請入學分發放榜 上午9時查詢結果看這裡
111學年度大學個人申請2195個校系，提供5萬9786名招生名額，各校日前已公布錄取結果，正取5萬7869個名額。日前已開放考生登記志願序，今天（15日）上午9時起公告統一分發結果。
甄選入學委員會統計，111學年共計2195個校系參加申請入學，招生總額5萬9786名，共計8萬1350人報名，日前各校陸續公告第二階段甄試錄取名單，全國各校系正取5萬7869個名額，備取7萬2685個。
另外，甄選會也統計，今年防疫外加名額錄取適用個案應變機制考生校系數達1184個，正取生1128個、備取2153個。正取生約佔申請入學招生總名額數的1.9%。由於上述考生採外加名額方式辦理，不影響一般生入學分發權益。
大學個人申請日前已開放網路登記志願序並統一分發，今天上午9時起於大學甄選入學委員會網站公告，考生可使用學測應試號碼和身分證字號直接至「分發結果查詢」處查詢（https://www.cac.edu.tw/apply111/dispense.php）
考生如果對分發結果有疑義，可以於6月16日中午12時前申請複查， 於甄選委員會「個人申請」網站，進入「分發結果查詢」後，點選「統一分發結果複查申請」並填妥複查相關資料即可。複查結果將於6月18上午9點起於甄選委員會網站開放查詢，不以書面通知。
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