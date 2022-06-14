中市清水高中蔡宜貞錄取醫學系雙榜 期成良醫貢獻己力

111學年度大學繁星推薦第8類學群（醫藥衛生學群）暨申請入學放榜，台中市立清水高中數理班學生蔡宜貞，錄取國立成功大學醫學系及國立陽明交通大學醫學系(公費生)，她生長鄉下，目睹鄉間醫療資源匱乏，希望能奉獻己力，成為對病患一視同仁的良醫。

蔡宜貞清水國中畢業，108年以優異會考成績錄取清水高中，她表示，選擇離家近的社區高中就學，可避免舟車勞頓，省下交通往返時間，做許多有意義的事，且讓讀書更有效率。

她自小熱愛自然科學，高中三年都參加校內生物學科能力競賽，一二年級獲得佳作，三年級在修習過更完整的生物課程，也做過生物方面自主學習，高二還擔任生物研究社教學長累積各項知識，閱讀過許多課外書籍後，實力提升，榮獲校內第一名，代表學校參加中投區複賽，並以第5名佳績代表參與全國賽。

她的興趣廣，喜歡閱讀歐美文學、科學漫畫及科學期刊，充實自我；熱愛籃球及羽球運動，國中二年級時還取得跆拳道黑帶證明，她認為從小規律運動，練就她能持續長時間工作的體能，如果遇到不開心的事，她便找好朋友一起打球，發洩情緒，讓心情很快平穩。

她分享自己的讀書方法，平常上課認真聽講，有問題立刻發問，或自行查閱資料解除疑惑，利用在校的自習及下課時間完成功課，不把作業帶回家，讓自己回家有更多時間看書。

考前她的複習方式是看章節架構及圖表，會在白紙上寫下重點架構，類似畫心智圖的概念，她認為課本上的圖表濃縮許多重點，非常重要，尤其是自然科絕不可錯過圖表；她建議學弟妹在數理學科部分，先懂觀念，再練習答題，和同學多討論，她說除了勤於發問，與同學切磋功課，教別人不但可以助人，還能適時發現自己的盲點，加深印象。她也提醒同學講義不要買太多，適量盡力而為，才不會造成自己的壓力。

蔡宜貞表示，她能順利錄取醫學系，感謝學校師長及同學的協助，要感謝導師林佩儀鼓勵她除了追求平穩，也要給認真的自己一次機會，她在繁星推薦勇敢挑戰國立成功大學醫學系，個人申請除了國立陽明交通大學醫學系外，還填了國立成功大學生物科技與產業科學系，也順利錄取榜首。

她也感謝輔導室安排各科師長及校長協助模擬面試，教務處也安排目前就讀醫學系的學長協助面試指導，目前就讀台灣大學醫學系的紀昊天學長雖然課業繁忙，特別二度撥冗於線上針對自我介紹及相關問題與她進行研討，並客觀分析，給予建議；現就讀國防醫學院醫學系的郭中皓學長也是課業忙碌，雖僅安排一場線上指導，但特別交代她隨時可以發問，學長有空閒時間，在通訊軟體上有條不紊地為她解惑。