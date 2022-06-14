中市清水高中蔡宜貞錄取醫學系雙榜 期成良醫貢獻己力
111學年度大學繁星推薦第8類學群（醫藥衛生學群）暨申請入學放榜，台中市立清水高中數理班學生蔡宜貞，錄取國立成功大學醫學系及國立陽明交通大學醫學系(公費生)，她生長鄉下，目睹鄉間醫療資源匱乏，希望能奉獻己力，成為對病患一視同仁的良醫。
蔡宜貞清水國中畢業，108年以優異會考成績錄取清水高中，她表示，選擇離家近的社區高中就學，可避免舟車勞頓，省下交通往返時間，做許多有意義的事，且讓讀書更有效率。
她自小熱愛自然科學，高中三年都參加校內生物學科能力競賽，一二年級獲得佳作，三年級在修習過更完整的生物課程，也做過生物方面自主學習，高二還擔任生物研究社教學長累積各項知識，閱讀過許多課外書籍後，實力提升，榮獲校內第一名，代表學校參加中投區複賽，並以第5名佳績代表參與全國賽。
她的興趣廣，喜歡閱讀歐美文學、科學漫畫及科學期刊，充實自我；熱愛籃球及羽球運動，國中二年級時還取得跆拳道黑帶證明，她認為從小規律運動，練就她能持續長時間工作的體能，如果遇到不開心的事，她便找好朋友一起打球，發洩情緒，讓心情很快平穩。
她分享自己的讀書方法，平常上課認真聽講，有問題立刻發問，或自行查閱資料解除疑惑，利用在校的自習及下課時間完成功課，不把作業帶回家，讓自己回家有更多時間看書。
考前她的複習方式是看章節架構及圖表，會在白紙上寫下重點架構，類似畫心智圖的概念，她認為課本上的圖表濃縮許多重點，非常重要，尤其是自然科絕不可錯過圖表；她建議學弟妹在數理學科部分，先懂觀念，再練習答題，和同學多討論，她說除了勤於發問，與同學切磋功課，教別人不但可以助人，還能適時發現自己的盲點，加深印象。她也提醒同學講義不要買太多，適量盡力而為，才不會造成自己的壓力。
蔡宜貞表示，她能順利錄取醫學系，感謝學校師長及同學的協助，要感謝導師林佩儀鼓勵她除了追求平穩，也要給認真的自己一次機會，她在繁星推薦勇敢挑戰國立成功大學醫學系，個人申請除了國立陽明交通大學醫學系外，還填了國立成功大學生物科技與產業科學系，也順利錄取榜首。
她也感謝輔導室安排各科師長及校長協助模擬面試，教務處也安排目前就讀醫學系的學長協助面試指導，目前就讀台灣大學醫學系的紀昊天學長雖然課業繁忙，特別二度撥冗於線上針對自我介紹及相關問題與她進行研討，並客觀分析，給予建議；現就讀國防醫學院醫學系的郭中皓學長也是課業忙碌，雖僅安排一場線上指導，但特別交代她隨時可以發問，學長有空閒時間，在通訊軟體上有條不紊地為她解惑。
清水高中還有其他學生表現亮眼，錄取各校系榜首，學生陳珮容錄取台北市立大學衛生福利學系及國立高雄科技大學造船與海洋工程學系雙榜首；音樂班黃耀鋐錄取國立台灣師範大學音樂系理論作曲及國立台北藝術大學音樂系理論作曲雙榜首；音樂班李柏佑及李蕎安分別錄取國立台灣師範大學音樂系長號及法國號榜首。
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