南一中科學班9人錄取台大電機 學生：跟自己比
台南一中今年大學申請入學有13人上台大電機，科學班占了9人，學生表示，選擇電機除了考量未來的發展，主要是有興趣，學生鄭亦宏分享，學習過程曾掉到後段，但調整目標，轉為跟自己比，腳步就站穩了。
科學班鄭亦宏說，電機工程學系所涉及未來發展的範圍較大，不用現在就確立自己的方向，加上父親在大學電機系任教，提供完整的資訊，讓自己決定讀電機。他說，自己在國中時都班上第一，但上了高中，發現比自己厲害一大堆人，一度掉到後段，經調整自己的目標，不是跟人比，而是與自己比，站穩腳步後，成績一直保持在中前段。
俞丞訓除了錄取台大電機，也錄取多所大學醫學系，決定選擇陽明醫學系的醫師工程師組，他說，對醫學、電機都很有興趣，因此選擇兩者都能學到的學系。
吳奕娃說，原本要讀資工，但因電機工程所涉及的範圍較廣泛，決定讀電機，她表示，自己的英文較弱，國中會考拿到A，在高中加強單字及寫作能力，學測英文拿滿級分。高二時曾進入化奧選訓營的高紹群也認為電機的發展較廣，雖也錄取台大資工，但選擇讀電機；他做足學習歷程檔案，分數拿95.5分，也是重要關鍵。
吳頴祈對數學有興趣，他說原想要讀數學系，因此也有填台大數學並備取，但後來選擇正取的電機系，不過，因許多產業都和數學有關，會輔修數學，充實自己，但不管讀什麼，「未來過得快樂最重要」。
曾千易說，家人也希望他讀醫，但自己的目標明確，就是讀電機，因此家人也尊重他的決定。他表示，今年增加學習歷程檔案，而且在申請入學上占50%，經他觀察，確實很重要，準備上不能草率，要按部就班完成。
同時錄取台大材料的柯瀚鈞，也選擇就讀台大電機，他表示，對製程很有興趣，因此決定讀電機，目前大學有開放性課程，暑假期間會把握機會，參加台大的線上暑修課。
另科學班黃芷宣上台大醫學系，在國三曾獲得國際科奧第一的黃芷宣說，在面試前和同學自組小組，線上練習模擬面試，同學間分享各種醫學議題，也想出各種問題來考，不過，面試時，教授問的問題，幾乎都和醫學無關，而是在考應變能力，包含網紅如何募款以及如何回應酸民等，也讓人看到不同的地方。
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