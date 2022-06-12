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不念台大獸醫 他重考上中醫大醫學系：管好自己就贏了

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
重考生白昀必去年和牙醫系擦身而過，今年如願錄取中國醫大醫學系。圖／白昀必提供
重考生白昀必去年和牙醫系擦身而過，今年如願錄取中國醫大醫學系。圖／白昀必提供

去年畢業的白昀必去年指考與牙醫系僅差0.2分，上了台大獸醫系，他重考挑戰新課綱，5科71級分如願錄取中國醫大醫學系，他分享進步的心得，多看報章雜誌專題報導，再用心智圖言簡意賅的把意義表達出來，也學到用管好自己來贏他人。

行醫救人是白昀必的志向，去年學測考55級分，和醫學系的56級分暪勘擦身而過，接著拚指考，考了412分，又錦和牙醫系差了0.2分。他決定重考，並到台中的升學補習班補習，希望讓自己更能專心讀書。

重考生首要面對的是新課綱，白昀必說，新課綱考題的題幹較長，常不是單刀直入問問題，作答時是要轉個彎去想才能擬出個頭緒，且因採卷卡合一，有手寫題，又中國醫藥大學醫學系要看社會科分數，因此還必須準備社會科，以及要強化自己的寫作能力，用最簡潔的文字表達出核心意義。

他分享準備的撇步，多閱讀專題式的報導，然後畫出心智圖，表達出整篇文章的核心意義與概念，以利自己在手寫題時能正確及快速作答。他說，數學常被考生認為難，以前有繁複計算，但今年數學雖難，卻沒有繁複計算，難的是沒有保持冷靜而被誤導，若能掌握核心觀點就不會難。

白昀必說，在數學準備上，除了做考古題外，另買素養題的書來看，增強自己思考方面的能力；考題就是由概念組裝而成，遇上較難的題目時，就把難的拆分成小部分，一一突破，因此別被題目嚇到，有較難的題目就靜下心來拆解。

「能夠管好自己，就先贏了許多人」，南一中畢業的白昀必說，重考班的管理很嚴格，這是他律，沒人管就要自律，但自己以前說要念書，其實是在滑手機，因此能自律很重要，而能夠管好自己，其實就贏了許多人，也因為自己一個人生活，學會管好自己，考試時反而較無壓力，不會緊張，也體會到「好好活比考試還難」。而能夠自律並專心讀書，讀書效率好，就無須花太多時間，自己做好計畫，認真執行就能達標。

學習歷程檔案是新課綱重要項目，白昀必說，對重考生而言是挑戰，為了順利交出，除了把以前學習的資料找出來，也把握假日回台南，找讀化工系同學進行實驗，以及到物理治療所實習，寫學習報告，並研讀醫師法寫心得報告等，要在短時間內完成，反而是壓力較大處。但從重考中學到更有效率的讀書方式，以及學到自律，是最大收穫。

課綱 補習

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