「台大不是給鄉下人讀的！」他曝3殘酷現實怨：教育很難翻轉背景

階級複製是指同一社會經濟地位階級者，下一代的社會地位階級也會相似。一名考上台大的男大生感嘆，「教育翻轉背景的難度很高，現代社會中，階級複製仍屹立不搖」，他透露自己的家庭背景不佳，考上台大後面臨三大問題，讓他更加自卑。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他的家庭成員教育條件都不佳，爺爺小學畢業、奶奶不識字、父母專科畢業，他來自一間非六都的社區高中，他透過學測考上台大，卻因三大因素備受打擊。

第一為英文能力，他的同學英文學測分數都是滿分，多益考試900分以上，導致英文能力較差的他，在學習上都較同學辛苦。他表示，成長過程中父母沒有特別重視語言教育，小時候沒有另外補習或讀雙語學校，直到高二有自覺後才另外上課。

第二為視野大小，他表示，父母沒有長遠的教育計畫，求學過程中都是跟著學校老師腳步，常會錯過有利於升學的機會，他抱怨，如果當初爸媽能得知這些資訊該有多好。

第三為留學問題，他發現身邊同學多有打算出國留學，有些是家境優渥，有些是自身能力強，然而他已節省到每月生活費只花6000元、成績一般拿不到獎學金，根本不可能出國留學。

該網友表示，教育可能有機會翻轉背景，但是難度很高，「即便現代社會，階級複製依然屹立不搖，台大裡背景多的是台灣前30％收入的家庭，許多醫生、律師、教授、政商名流等的小孩，每次交流都覺得自己怎麼這麼廢，成績再怎麼讀也就這樣了，連其他技能也都比不上，心態真的有點爆炸」。

其他網友則留言「你已經是翻轉的第一代了，人家是好幾代的累積，你讓你小孩不要重複你的痛苦就好」、「我覺得最能自己掌握的東西就是現在的成績了，如果你讀的OK那就沒什麼好擔心的啦，跟別人比較投胎只會越來越難過，要有信心翻轉階級從自己開始」。

還有人鼓勵他「你現在已經在一個資源多多的地方了，現在去吸收訓練一點都不會來不及好嗎，台大人有什麼？資質條件好啊，而且同儕這麼多可以請教參考的，他們多得是心得方法精髓可以分享的，光接受這種影響就很夠用了」。