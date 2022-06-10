不一樣的暑期打工 南市大專青年暑期工讀釋出90個職缺

南市府大專青年公部門暑期工讀釋出90個職缺，6月18日上午9時起，在善化區文康育樂中心受理公開招募面試，在當天現場報名公開招募面試 歡迎青年學生踴躍參加，工讀期間為7月1日至8月31日共2個月，月薪2萬5250元，歡迎設籍台南市符合資格在各地就讀學生踴躍報名參加。

勞工局長王鑫基表示，有別於其他暑期工讀，台南是由各局處提出特色用人計畫如觀光行銷、勞工法令權益推展、地方文化特色推廣、策畫展覽、圖書推廣、公民參與等主題，讓在學青年運用所學專長及創意執行各計畫，而非將學生當成補充性人力，讓青年學子「做中學 學中做」，培養工作態度、人際互動、團隊合作、簡報表達及活動行銷等職能，提升「職場軟實力」讓自己更有競爭力，同時也透過團隊呈現為市府施政帶來新火花。

王鑫基說，年輕人常面臨畢業踏入職場時，因欠缺工作經驗導致就業不易或工作不穩定，為了累積大專青年學生職場工作經驗，本次暑期工讀整合市府各局處釋出90個暑期工讀職缺，計有工務局、文化局、民政局、勞工局、衛生局、客家事務委員會、原住民族事務委員會、安平區公所、山上區公所、仁德區公所、南區區公所、北區區公所、七股區公所、西港區公所、六甲區公所、後壁區公所、新營區公所、鹽水區公所等共計18個機關單位提報27支專案計畫。

職訓就服中心主任梁偉玲表示，本次公部門暑期工讀招募訂於6月18日當天上午9時起採現場報名甄試，於11時30分結束；報名者須留意102年(含)起已獲本計畫進用的青年學子，今年不得再次報名參加；報名時只能擇一職缺（應徵代碼）報名，重複報名者將會取消資格，建議應試者可提前下載簡章、提早選定職缺。報名簡章已公告在勞工局及勞工局職訓中心及台南市政府全球資訊網提供查詢，或電洽（06）6330820、（06）2991111#7746。