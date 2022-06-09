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中斷十幾年 台東女中再出1台大醫學系學生

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
由左至右，分別是3年乙班陳瀅心錄取台大化工系、3年甲班蔡僑恩錄取台大醫學系及3年甲班吳家樂錄取高雄醫大牙醫系。記者尤聰光／攝影
由左至右，分別是3年乙班陳瀅心錄取台大化工系、3年甲班蔡僑恩錄取台大醫學系及3年甲班吳家樂錄取高雄醫大牙醫系。記者尤聰光／攝影

台東女中今年大學入學考試成績斐然，不僅2名錄取台大，1名錄取高雄醫大牙醫系，其中，3年甲班蔡僑恩一口氣錄取5所醫學系，從未補習，且熱愛運動的她說，「把書讀好，就是把自己的時間管理做好」。

「選擇醫學系，希望能回台東服務幫助病患。」蔡僑恩說，她很喜歡生物，醫學領域剛好和生物有關，且自己喜歡幫助別人，醫師這行業能幫助別人，所以選擇從醫，將來一定回鄉幫助台東病患。

台東女中今年大學入學考試成績優異，2名學生錄取台東醫學系和台大化工系，1名學生錄取高雄醫大牙醫系，其中，蔡僑恩一口氣分別錄取台大、陽明交通、台北醫大、中國醫大及國防等醫學系。

錄取高雄醫大牙醫系的3年甲班吳家樂說，自己很喜歡生物和醫學，但本來以為自己沒有機會錄取牙醫系，現在錄取了，就一定會把握好好讀下去，未來畢業就和蔡僑恩一樣，回到台東服務。

另錄取台大化工系的3年乙班陳瀅心說，高一因家中發生變故，當下為了轉移心情，就是把書讀好，考上好的大學，而順利錄取自己想要化工科系，將來有機會貢獻所學，幫助台灣的科技產業。

校長王垠表示，這3位學生可以說是允文允武，不僅能把書讀好，也非常熱愛及參與戶外活動，幾乎在沒有補習的情況下，都能把時間安排好，按部就班朝追求的規畫前進，最後達成目標。

3甲導師林志全說，蔡僑恩和吳家樂可以說對自我時間的管理很重視，平時放學都留校自習，課餘時間還參加科研活動，增加課外知識，同時也對學習的成長多了豐富經驗，激發求學之路的興趣。

王垠說，這次學校再出台大醫學系學生，距離上次相隔十幾年了，能有這樣的成績表現，除了學生本身的努力，老師和家長從旁的教導指引也是功不可沒。

3年甲班蔡僑恩一口氣分別錄取台大、陽明交通、台北醫大、中國醫大及國防等醫學系，也是台東女中中斷十幾年後，再次有學生錄取台大醫學系。記者尤聰光／攝影
3年甲班蔡僑恩一口氣分別錄取台大、陽明交通、台北醫大、中國醫大及國防等醫學系，也是台東女中中斷十幾年後，再次有學生錄取台大醫學系。記者尤聰光／攝影
台東女中今年大學入學考試成績斐然，不僅2名錄取台大，1名錄取高雄醫大牙醫系，錄取同學與校長和班導師合影留念。記者尤聰光／攝影
台東女中今年大學入學考試成績斐然，不僅2名錄取台大，1名錄取高雄醫大牙醫系，錄取同學與校長和班導師合影留念。記者尤聰光／攝影

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