華盛頓中學升大學成績豐碩 師生歸功依性向個別輔導

台中市華盛頓中學今公布升大學成績，總計有6人次錄取醫學系及牙醫系、超過80人次錄取國立及醫學大學，其中又有16人次錄取台、清、陽交、成、政。其中，女學生葉沐涵除了考上國立清華大學，還順利錄取全球排名第12、亞州排名前3的新加坡南洋理工大學，成果豐碩。

在國際部方面，該校今年申請全美前50名學生達19人次，世界前50名的大學29人次，不僅搶進澳洲前8大名校，更有4人錄取加拿大排名第一的多倫多大學，3人錄取加拿大排名第二的英屬哥倫比亞大學。總計錄取國外頂尖大學165所，等於每4人就有1人錄取美國TOP 50大學。

校長劉一欣說，108課綱實施後，各大學重視學生性向，並著重在校表現的學習歷程，也考驗高中學校的輔導實力，所以該校規劃多元特色課程及語文檢定輔導，以個別「客製化」升學輔導幫助學生探索、聚焦及定向，終於有110人次錄取國內國立大學及國際頂尖大學的好成績，也是師生共同努力的成果。

考上中山醫學大學醫學系的廖妤倢和考上中國醫藥大學醫學系、高雄醫學大學牙醫系的黃玉秀，她們升高中時都捨棄第一志願而選擇華盛頓就讀，並以優異成績通過第一階段篩選後，再由學校安排模擬練習，順利通過第二階段面試。

分別考上台大資訊工程學系和國際企業學系的劉柏鋒、溫浩誠說，學校以客製化的輔導，為他們定位並找到升大學方向，最後決定忠於自己，放棄醫學系並選擇自己喜愛的學系就讀。

林宏駿同時錄取台大、陽明交通大學及成功大學的電機及機械工程學系，他表示，透過學校的多元課程探索志向，並鑽研相關知能及參賽，充實學習歷程檔案，讓大學看見他的執著專注，一圓工程之夢。

夢想成為優秀外交官的蔡燦鴻分別錄取台大外國語文學系及政大外交學系，他指出，努力學習外語並透過國際視野課程掌握世界觀點，使他獲得大學肯定，期待未來能在國際間為台灣發聲。