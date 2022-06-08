快訊

3個月內2度染疫「第二次更想死」 她哀號：無敵星星騙人的

獨／彰基白色巨塔爭議 肝臟移植名醫陳堯俐將轉戰這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首屆分科測驗明起開放報名 公民科非選題初登場

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
揮別指定科目考試，今年七月首屆分科測驗將登場。本報資料照片
揮別指定科目考試，今年七月首屆分科測驗將登場。本報資料照片

大考中心今天（6/8）表示，將於明日6月9日起至6月20日開放考生報名111學年度分科測驗。由於高三應屆畢業生可能已離校，因此可委託原就讀學校集體報名，亦開放個別報名，若未取得畢業證書則一率由就讀學校報名。此外，今年分科測驗改採60級分制，公民科亦將首次出現非選擇題。

大考中心今天表示，111學年度分科測驗將於7月11日、7月12日舉行，第一天先考物理、化學、數學甲、生物，第二天則考歷史、地理、公民與社會，並於明日起至6月20日開放考生報名。

揮別過去指定科目考試，今年分科測驗採級分制，每科最高60級分，且不考國文與英文科。分發入學管道則可使用分科入學成績或學測成績，學測15級分制於參採時則將轉換為60級分。

大考中心指出，今年分科測驗因應報名期間高三應屆畢業生可能已辦理離校，因此今年應屆畢業生的報名和往年略有不同。高三應屆畢業生，已取得畢業證書者，可於原就讀學校辦理集體報名或個別報名方式，擇一報名；未取得畢業證書者，一律經由原就讀學校集體報名。其他具備報考資格者，可委託經政府立案，且已獲得大考中心發給集體報名單位代碼的補習班報名，亦可個別報名。

另外，大考中心也指出，分科測驗考試題型新增混合題型，使用答題卷同時作答選擇題與非選擇題。各考科除了原有題型外，都另有混合題型或非選擇題型；混合題型同時包含選擇（填）題與非選擇題，並為題組形式。作答時使用A3正反面答題卷同時作答選擇題與非選擇題，取代過去分開的答案卡和答案卷。

大考中心也說，公民與社會考科將首次出現非選擇題。答題卷也新增核對應試號碼劃記欄與簽名欄位，請考生於考試開始鈴響後務必於「確認後考生簽名」欄以2B軟心鉛筆或黑色墨水的筆正楷簽名，以免因違規被扣減級分數。

分科測驗 學測 補習

延伸閱讀

分發入學參採學測成績 台大院長批對考生學系都不利

分科測驗是否要加考國文、英文？ 潘文忠回應了

應屆畢業生製作元氣餐盒取代謝師宴 美味有誠意

114年分科測驗加考數乙 台大：公平競爭、選才更精準

相關新聞

暌違14年 台東女中再出台大醫學生

台東女中暌違14年再出台大醫學生，熱愛生物的蔡僑恩從未補習，這次一口氣通過5所大學醫學系申請，也錄取台大醫科，她說「選讀...

大學分科測驗 114學年才加考數乙

大學招聯會昨指出，常委會召開多次會議，就考科命題規畫、準備時間、高中選課規畫、修課學習等情形，廣泛蒐集高中端意見，確定一...

不一樣的暑期打工 南市大專青年暑期工讀釋出90個職缺

南市府大專青年公部門暑期工讀釋出90個職缺，6月18日上午9時起，在善化區文康育樂中心受理公開招募面試，在當天現場報名公...

統測報名銳減 私立科大首當其衝

少子化為私立科大敲響警鐘，統測四技二專報考人數也是直直落，一○九學年首跌破十萬，一一一學年剩七點九萬人。教育界人士分析，...

中斷十幾年 台東女中再出1台大醫學系學生

台東女中今年大學入學考試成績斐然，不僅2名錄取台大，1名錄取高雄醫大牙醫系，其中，3年甲班蔡僑恩一口氣錄取5所醫學系，從...

台南一中110人次上台大 應屆13電機2醫學系

今年大學申請入學將在15日放榜，連日來各大學都已陸續放榜，台南一中有110人次上台大，有2人上醫學系、13人上電機工程學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。