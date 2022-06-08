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首屆分科測驗明起開放報名 公民科非選題初登場
大考中心今天（6/8）表示，將於明日6月9日起至6月20日開放考生報名111學年度分科測驗。由於高三應屆畢業生可能已離校，因此可委託原就讀學校集體報名，亦開放個別報名，若未取得畢業證書則一率由就讀學校報名。此外，今年分科測驗改採60級分制，公民科亦將首次出現非選擇題。
大考中心今天表示，111學年度分科測驗將於7月11日、7月12日舉行，第一天先考物理、化學、數學甲、生物，第二天則考歷史、地理、公民與社會，並於明日起至6月20日開放考生報名。
揮別過去指定科目考試，今年分科測驗採級分制，每科最高60級分，且不考國文與英文科。分發入學管道則可使用分科入學成績或學測成績，學測15級分制於參採時則將轉換為60級分。
大考中心指出，今年分科測驗因應報名期間高三應屆畢業生可能已辦理離校，因此今年應屆畢業生的報名和往年略有不同。高三應屆畢業生，已取得畢業證書者，可於原就讀學校辦理集體報名或個別報名方式，擇一報名；未取得畢業證書者，一律經由原就讀學校集體報名。其他具備報考資格者，可委託經政府立案，且已獲得大考中心發給集體報名單位代碼的補習班報名，亦可個別報名。
另外，大考中心也指出，分科測驗考試題型新增混合題型，使用答題卷同時作答選擇題與非選擇題。各考科除了原有題型外，都另有混合題型或非選擇題型；混合題型同時包含選擇（填）題與非選擇題，並為題組形式。作答時使用A3正反面答題卷同時作答選擇題與非選擇題，取代過去分開的答案卡和答案卷。
大考中心也說，公民與社會考科將首次出現非選擇題。答題卷也新增核對應試號碼劃記欄與簽名欄位，請考生於考試開始鈴響後務必於「確認後考生簽名」欄以2B軟心鉛筆或黑色墨水的筆正楷簽名，以免因違規被扣減級分數。
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