精誠中學20人申請台大上榜 學生：把想玩的玩到極致

111年大學甄選入學的繁星甄選及申請入學各校陸續放榜，彰化精誠中學今年共有20人錄取台大科系，其中申請入學中成為台大電機系準大學生董家愷建議學弟妹，若還沒目標也沒關係，要先多元嘗試，把高中生活當作一場遊戲，找到想玩的東西，再把它玩到極致就對了。

繁星錄取台大醫學系的唐浩恩不僅是數理成績了得，更是語文高手，因為對於語文的喜好，曾參加公視「一字千金」節目，並曾在109學年度獲得全國語文競賽特優殊榮。他說，自己的學習歷程檔案中表現最特殊的，是自己和同學錄製化學教學影片「鵬舉化學」，透過把別人教會來驗證自己是否真正讀懂。

錄取台大電機系的董家愷參與奧林匹亞物理選訓營，他的在校成績是百分之三，他指出，其他申請入學錄取的同學大多是在校成績百分之一、二的人，而他可以錄取，「應該是教授看到了我獨特處」。

他樂於分享，經營部落格書寫參與競賽的經驗及心得。他說，精誠很小，要先走出去，去跟全國的高手碰撞，才能成就更好的自己。

另一位台大電機系錄取的鄭立永國中時非常喜歡數學，高中接觸物理後，發覺自己對於物理的熱愛，積極參加數學、物理的學科能力測驗，自主學習專題也和物理有關，並與同好組成物理讀書會，不僅精進自己的表達能力，也從教導學弟妹的過程中積累自己的物理知識並傳承各種參賽經驗。

校方指出，今年高三生是108課綱實施以來的首屆應考生，面對許多不同的變革，如考科不同(數A、數B)，混合題型，學習歷程檔案取代過去的備審資料等，不一而足，校方預先提出對策，今年升學成績仍亮眼。