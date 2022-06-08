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他大舌頭、英文末段班 克服語言障礙 錄取台大

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
僑泰高中學生楊哲鈞（左二）克服語言障礙及英文障礙，考取台大經濟系A組。圖／僑泰高中提供
僑泰高中學生楊哲鈞（左二）克服語言障礙及英文障礙，考取台大經濟系A組。圖／僑泰高中提供

大學申請入學放榜，僑泰高中學生楊哲鈞克服語言障礙及英文障礙，考取台大經濟系A組。楊哲鈞高中原本就讀公立高中，因成績一落千丈，英文更是倒數，轉學到僑泰後，重新找回讀書步調，原本大舌頭的他透過就醫、不斷練習口語表達，如願成為台大新鮮人。

僑泰高中校長温順德說，今年的大學申請入學，學生楊哲鈞、林俊沂錄取台大，學生賴璁儀錄取清大，李宜庭錄取陽明交大，學生姜昱任、洪千龢、洪千驊、林千蘏、許宏陸等錄取成大，國立大學合計86人，成績亮眼。

楊哲鈞國中成績不突出，會考成績2A3B，英文只考B＋，最初選擇公立高中就讀，高中二年級轉學到僑泰後，在師長同學的鼓勵下，重新找回讀書步調，最終在學測繳出4頂標、1前標佳績，尤其英文進步神速，拿下13級分頂標成績。

温順德說，楊哲鈞患有「大舌頭」毛病，思考新課綱重視表達力，會影響升學，因此近二年聽從醫生建議接受治療，並在師生協助下，不斷練習口語表達，連台大的面試教授都難以置信，背後付出的心血，外人難以想像。

楊哲鈞說，轉學是挑戰，卻也是機會。他很開心轉到更好的環境中求學，美夢成真，感謝師長們的用心，讓他重新找到讀書的方法與自信。

導師鄭美蕙說，楊哲鈞低調、樂於助人，今年數A史上最難，他考後雖有把握奪高分，卻只謙虛表示「還好」。學測成績公告後，他運用數理長才，幫同學落點分析，精準找到有勝算的校系，完美演繹108新課綱「共好」精神。

温順德說，先前繁星推薦已錄取11人醫科暨頂大、35人國立大學，如今個人申請管道再添9人頂大、86人國立大學，繳出亮麗成績，待7月分科測驗後，頂大人數可望突破25人，國立達150人。他感謝校內老師平時精進教學，並用心投入輔導，才能維持優異的升學績效。

台大 升學 學測

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