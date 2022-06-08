大學申請入學明起登記志願 防疫外加1128個正取名額

受到新冠肺炎疫情影響，若考生因確診、隔離等因素無法參加個人申請二階甄試，採取應變方案獲錄取者則採外加名額辦理。大學甄選入學委員會今天公布統計，適用應變機制考生校系數共計1184個、正取1128個，將以外加名額方式辦理，並於明天開放登記志願序。

甄選入學委員會統計，111學年共計2195個校系參加申請入學，招生總額5萬9786名，共計8萬1350人報名，近日各校陸續公告第二階段甄試錄取名單，全國各校系正取5萬7869個名額，備取7萬2685個。

另外，甄選會也統計，今年防疫外加名額錄取適用個案應變機制考生校系數達1184個，正取生1128個、備取2153個，正備取名額合計3281個，正取生則約佔申請入學招生總名額數的1.9%。由於上述考生採外加名額方式辦理，不影響一般生入學分發權益。

甄選會說，申請入學第二階段指定項目甄試各大學已陸續公告錄取結果，經各大學錄取的正、備取考生，包括以防疫外加名額錄取的考生，自明天起到周五，每天上午9時起至下午9時止，需前往甄選會網站完成網路就讀志願序登記接受統一分發，若未依規定期間完成登記，將視同放棄錄取資格，不予分發。

甄選會指出，錄取生登記就讀志願序時，須憑本人「學測應試號碼」、「身分證號碼（或居留證號碼）」及「考生個人密碼」等三項證號，以及網頁上顯示的驗證號碼登入系統。統一分發結果預定在15日下周三上午9時起，於大學甄選入學委員會網站公告，不另寄書面通知。

另外，個人申請錄取生若同時經大學繁星推薦管道入學第八類學群錄取者，不得再參加網路就讀志願序登記，接受統一分發；個人申請錄取生若同時經台北藝術大學音樂學系及美術學系錄取並完成報到者，不得再參加網路就讀志願序登記，接受統一分發。