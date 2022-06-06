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中一中籃球中鋒李宜倫 自製數學祕笈攻上滿級分

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中一中學生李宜倫熱愛籃球，自製的數學袐笈，拿下數A滿級分。圖／台中一中提供
台中一中學生李宜倫熱愛籃球，自製的數學袐笈，拿下數A滿級分。圖／台中一中提供

台中一中學生李宜倫高一到高二參加籃球校隊，升上高三才收心，把「常犯錯、常考或自己常忘」的觀念，整理出「數學祕笈」「對症複習」，今年學測數學A全國僅789人滿分，李宜倫就拿滿級分台大電機。

李宜倫在校隊打中鋒位置，多利用中午及放學後練球，在高一、高二時學業受影響，但他認為運動後讓思路更清晰，高一、高二參加科展及數學競賽，時間壓縮下仍愛打球，但體力消耗太大，常利用下課補眠，透過上課學習，自覺效率快速，不懂再找老師提問。

李宜倫高二參加台中市高中籃球聯賽，球隊逆轉勝獲冠軍後，開始收心，升高三暑假地毯式複習過一輪，開學後重複練寫題目、訂正、重讀不熟悉的單元，循環複習累積實力。

李宜倫考出數A15滿級分，他說，就是為自己量身訂作「數學祕笈」，蒐集平時練題常犯錯、常忘的觀念，搭配各式考試常考的觀念，整理出數學筆記，考前複習自己的「數學祕笈」能事半功倍，學測58分級分攻進台大電機。

李宜倫說，大考範圍大且題目靈活，越早開始複習越好，複習不求快，要把每個細節都搞懂，不能為進度求快不求甚解，反而無助理解。

台大 滿級分

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