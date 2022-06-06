吳語堂「下課10分鐘複習法」 沒考滿級分拚上台大醫科

台中一中學生吳語堂家中三代有12位一中人，長輩成績很棒，但吳語堂說自己成績差強人意，高二起力行「下課10分鐘複習法」回想默寫前一節上課重點，即時複習，不懂之處就找老師解惑。學測數學A未滿級分，仍毅然挑戰台大醫科，沒想到順利拚上，二度成為父親的「學弟」。

吳語堂說，他的成績不算頂尖，高一校排曾掉到10%，曾上補習班，但發現與其上補習班花3小時，不如好好把握課堂50分鐘，專注聽講，跟上進度及讀老師自編的講義，一樣達到效果，還省下不少時間。

吳語堂高二時實施「下課10分鐘複習法」沒空休息聊天，10分鐘拿來複習，默寫前一堂上課重點，如寫不出來就表示自己上課不夠專心，趕緊再讀一遍，理解不足就趕緊找助老師問清楚。

吳語堂靠每天6到7次下課10分鐘，累積實力，校排曾一口氣進步到3%。高三總成績校排5%的他，無緣參加繁星挑戰醫科，他力拚學測，數學A只考14級分，以學測4科總級分59級分挑戰台大醫科成功。

吳語堂受惠「下課10分鐘複習法」省下的時間可以做別的事，像看電影，從看電影中又學到英語口說能力，參加地理奧林匹亞培訓入選國手之列。