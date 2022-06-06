明德中學111年大學入學再創新高 錄取3醫科42國立大學

台中市明德中學大學申請、繁星入學今年再創新高，三年來有6名學生錄取醫學系，保持年年有醫科上榜，今年3人錄取醫學系，預計超過40人錄取指標大學，表現突出，創校史紀錄。

今年3人錄取醫學系，分別是台北醫學大學、中國醫藥大學醫學系及中國醫學大學中醫系，另40人錄取國立大學， 有台大財務金融學系、清大電機、清大物理、清大工學院不分系；陽明交通大學管理科學、資工、機工、政大應用數學、成大化工等大學，人數、比率在台中市私校表現突出。

學生黃育筠錄取台北醫大醫學系，她指出，學校採小班制教學，老師對個別學生不同的配套教學。高中三年積極參與校內外競賽，她表示，除用功苦讀，同時要放鬆，壓力太大可能反效果。

楊秉叡上中國醫大學醫學系，他從小的目標就是醫科，參加不少競賽，包括2021全國高中英文辯論比賽獲評審團獎。他表示，高三從較弱的數學補強，勤作題目，督促自己訂正錯誤，積沙成塔，每天的努力終達標。

陳尹楨錄取中國醫大中醫系，國中因看武俠小說，對書中神醫印象深刻，立志要成中醫，選擇繁星志願時，毫不猶豫。每次段考都全力以赴，不遺漏任何一科，維持校排名次。學校開的六日增廣課程及自習，頗有助益。

陳宥筑上台大財金系，她直升高中部。積極參加辯論比賽得第一名及最佳辯士、擔任學校大型活動主持人，不斷擴充經驗值，累積對不同領域的認知，她感謝學校六年一貫的栽培，實現夢想。

錄取陽明交通大學資訊工程學系的周哲煒，熱愛數學，常寫程式解決數學問題，通過2022年亞太數學奧林匹亞初選考試第二階段，角逐國家代表隊資格。他說，喜歡探討資安和人工智慧問題。

廖桓毅錄取清大電機，善用巧思解決問題，樂於分享，國三參加欣榮圖書館數學競賽獲獎，直升高中部兩度參加

「高級中等學校數理及資訊學科能力競賽中投區複賽」均獲佳作，他還彈得一手好鋼琴，未來投入高科技產業。

明德高中校長林衍陞表示，這幾年大學繁星表現，明德屢創新高，教師注重學習效果，加強學生不足處，實施翻轉教學。學校更引進科技設備，透過影像提高學習效果。

他說，108課綱意在讓學生多元學習引發興趣，但目前師資結構來看，有點難，校方積極引進大專院校資源，開各領域選修課程，讓學生自我探索、自我學習，讓學生更清楚未來所需具備能力。