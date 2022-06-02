中正、嘉義大學競相爭設醫學院 醫界人士:要整體評估

嘉義高中是培育醫師搖籃，嘉義縣國立中正大學、嘉義大學最近分別拜會立委陳明文、嘉義市長黃敏惠，請求協助爭取設置醫學院；嘉義縣醫師公會理事長徐超群說，樂見醫學院成立，但宜納入醫師總額及偏鄉醫療資源需求，整體評估。

申請停辦的民雄鄉協志工商校產捐中正大學，中正計畫籌設醫學院及在職進修部，中正研究發展處研發長王祥辰、組長林明傑、理學院院長陳建易，上月到立委陳明文嘉義服務處拜會，請求協助中正大學申請籌設醫學院。

陳明文說，智慧長照，以及近距離服務在地醫療需求急速增長；嘉義縣屬偏鄉地區，醫療資源不足，雲嘉投彰沒有公私立大學有醫學系，醫師人力失衡是重要因素之一，中正提出增設學士後醫學系規畫，進行醫療量能培力，是鄉親樂見的，他會全力協助爭取。

上月，嘉義大學校長林翰謙率3位副校長及主任秘書，拜會市長黃敏惠，就申請設置醫學院，交換意見及合作方向，雙方認為嘉市醫療資源豐富，提供鄰近縣市醫療照護量能，缺乏大學專業醫療人才培育基地。嘉大具備醫學教研量能，地理位置優異，更背負著民眾及校友們的殷切期盼。

黃敏惠說，市政府將結合教育處與衛生局的行政資源，與嘉義大學一同努力，全力促成嘉義大學醫學院的成立。

教育部高教司說，醫學系、學士後醫學系，涉及政府人力管控，要循教育部特殊項目案件系所增設調整的審查程序（博士班、師培、醫等）；教育部受理112學年度特殊項目案，未到嘉義大學及中正大學提報申請。