108課綱小白老鼠「不一樣」 台大副教授面試迎曙光：過去少見

正值大學個人申請第二階段，許多高三生四處奔波參與各校面試。面對108課綱首屆「小白老鼠」考生，台大歷史學系副教授許雅惠也在臉書分享口試所見，許多高中教師、家長看到學生的蛻變也備感欣慰。

許雅惠指出，有別於以往，今年高中生說起想進歷史系的理由較有說服力，不像空口說白話。不少學生在學校經過社會科「探究與實作」課程的洗禮，對於如何作小計畫、寫論說文（小論文），開始有概念。談起探究過程，能有條理地說明那些接觸到的人事物或史料，有的學生還能檢視成果的不足、提出改進之道，這些都是過去很少見到的。

新的審查機制也讓千禧網路世代的特點開始顯現。許雅惠說道，幾位對遊戲、電腦多媒體有興趣的學生，在自主學習或是課外時間，架設網站、錄製影音、製作桌遊等，開始發現沒有足夠的內涵底蘊是無法支撐起看似有趣的多媒體框架。相較過往以文字為主的書面審查，新的線上審查機制，更利於影音資料的呈現，讓不同類型的成果被看到。

談及每年都有不少學生提到高中老師的啟發，許雅惠在感受上則認為今年度好像更多一些，或者說言語更深刻一些。在大學端看到的這些改變，意味著有許多熱血的高中老師投入，帶領學生進行探究與實作，給予學生引導與鼓勵，舉探究歷史為例──收集資料、踏查、訪談，及有邏輯的討論，過程中都需要老師引導，她也坦言「高中老師本身才是最重要的教育資源」。

不過許雅惠也指出學習歷程資料的問題點。針對資料「代作」問題，她分析課程學習成果不可能代作，因為需要高中老師認證；多元表現如果找槍手代作，口試一問馬上會穿幫。較有可能代作或請人代為潤色的，是學習歷程資料與多元表現綜整心得，所幸兩份文件比較像是cover letter（自我推薦信），僅說明申請動機與所附資料內容。

其次是上傳資料實在龐雜不一。許雅惠發現，有些學生並非逐年上傳，而是擠到高三才一起上傳，導致出現的都是高三作品，甚至是回去統整之前成果後自行上傳。許雅惠想要學生放心，高一與高三的成果不會被放在同一個天平上衡量，「我們知道學生在智識上會發展，逐年上傳才能呈現進步或變化的軌跡」。

至於許多同學可能高三時才確立未來志向，卻發現缺少該科系成果於是重新製作類似舊制的備審資料上傳，許雅惠也認為沒必要，現代學科方法本就彼此關聯，看到學生於其他科目的優秀作品，也是她所樂見的。