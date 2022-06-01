中興高中吳文譯錄取中醫大牙醫系 盼能為鄉親服務

國立中興高中數理資優班學生吳文譯，參加今年繁星推薦，錄取中國醫藥大學牙醫學系。因為繁星推薦管道中，牙醫系和醫學系同屬第八學群，需經兩階段甄試，中興高中非都會區學校，吳文譯能夠錄取牙醫系，相當感謝師長的幫忙，也希望以後能回名間鄉服務，縮短城鄉醫療資源差距。

吳文譯是南投縣名間鄉人，國中就讀南投國中美術班，國中會考取得5A7+的好成績，他選擇在地升學就讀中興高中，憑藉努力不懈維持在校成績排名前1%，他也規畫自己的學習計畫，高中三年沒有補習，如願考上牙醫系。

吳文譯說，通過繁星第一階段放榜後，到第二階段面試歷經兩個月的準備，看到許多同學陸續上榜，內心難免有點緊張，但他相信只要努力堅持，學校老師以及學長姊的協助與指導，終於如願錄取牙醫學系，大家一起幫助他才能完成的，他希望學成之後，能回到家鄉名間鄉，為鄉親服務。