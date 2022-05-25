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中華醫大生物醫學及美容保健科科館今揭牌啟用

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
中華醫事科技大學生物醫學及美容保健科科館，今天揭牌啟用。記者黃宣翰／翻攝
中華醫事科技大學生物醫學及美容保健科科館，今天揭牌啟用。記者黃宣翰／翻攝

中華醫事科技大學生物醫學及美容保健科科館今天揭牌啟用，9月將迎來第一屆50名入學新生。校方強化學生實務技能和經驗，不僅聘請愛爾麗醫療集團董事長常如山擔任系務顧問，並與多家醫美診所、美容美體護膚中心合作，提供學生實習場域，讓學生畢業與就業無縫接軌。

揭牌儀式今天上午10點舉行，由校長孫逸民、董事長鄭啟瑞、董事陳葉明容、醫事學院院長楊堉麟、系主任張文騰、愛爾麗醫療集團董事長常如山、創辦人劉貞華、執行長劉怡萱共同揭開科館布幕，象徵生物醫學及美容保健科正式加入中華醫大3學院19個系科的行列。

愛爾麗醫療集團響應中華醫大幫助弱勢家庭子女安心就學勸募，捐贈200萬元弱勢助學金，並應允後將移撥醫美檢測等儀器豐富系館設備，增加學生實務操作練習，善心義舉為活動增添溫馨。

孫逸民致詞時除了對愛爾麗醫療集團長期行善助弱表示敬佩外，並允諾會好好運用儀器設備培育學生的專業知能，並把弱勢助學金用在協助經濟弱勢家庭學生的安心就學補助上，讓他們不但生活受到照顧，更加專心於課業學習，畢業後也能學習善舉回饋社會。

常如山表示，因為愛而美麗是集團創辦的宗旨，多年來集團也本著這個宗旨幫助社會弱勢，希望涓滴之流能匯聚成河，讓社會更加溫情有愛；而大力支持並促成善舉的創辦人劉貞華，是華醫校友，她說，沒有母校師長當年的培育就沒有今天的她，如今能回饋母校，提供經濟弱勢家庭的學弟妹助學金，讓他們可以安心學習是很有意義的事，也期許母校哉培更多優秀的學子貢獻社會。

愛爾麗醫療集團董事長常如山（右1），捐贈200萬元弱勢助學金給中華醫事科技大學，幫助經濟弱勢家庭的學子安心向學，由校長孫逸民代表接受（左2）代表接受。記者黃宣翰／翻攝
愛爾麗醫療集團董事長常如山（右1），捐贈200萬元弱勢助學金給中華醫事科技大學，幫助經濟弱勢家庭的學子安心向學，由校長孫逸民代表接受（左2）代表接受。記者黃宣翰／翻攝

弱勢家庭 醫美

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