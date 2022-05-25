中華醫大生物醫學及美容保健科科館今揭牌啟用

中華醫事科技大學生物醫學及美容保健科科館今天揭牌啟用，9月將迎來第一屆50名入學新生。校方強化學生實務技能和經驗，不僅聘請愛爾麗醫療集團董事長常如山擔任系務顧問，並與多家醫美診所、美容美體護膚中心合作，提供學生實習場域，讓學生畢業與就業無縫接軌。

揭牌儀式今天上午10點舉行，由校長孫逸民、董事長鄭啟瑞、董事陳葉明容、醫事學院院長楊堉麟、系主任張文騰、愛爾麗醫療集團董事長常如山、創辦人劉貞華、執行長劉怡萱共同揭開科館布幕，象徵生物醫學及美容保健科正式加入中華醫大3學院19個系科的行列。

愛爾麗醫療集團響應中華醫大幫助弱勢家庭子女安心就學勸募，捐贈200萬元弱勢助學金，並應允後將移撥醫美檢測等儀器豐富系館設備，增加學生實務操作練習，善心義舉為活動增添溫馨。

孫逸民致詞時除了對愛爾麗醫療集團長期行善助弱表示敬佩外，並允諾會好好運用儀器設備培育學生的專業知能，並把弱勢助學金用在協助經濟弱勢家庭學生的安心就學補助上，讓他們不但生活受到照顧，更加專心於課業學習，畢業後也能學習善舉回饋社會。