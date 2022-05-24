啟英高中菁英班學生奪全國餐旅群榜首 讀書氛圍是關鍵
111統測放榜，桃園啟英高中菁英班徐婕635分奪下全國餐旅群榜首；陳香倚則以624分穩奪全國前2名，啟英高中校長彭昭勳表示，啟英餐旅統測600分以上有3位，目前啟英已累計有636名同學考上高雄餐旅大學，能年年改寫錄取紀錄。
「自己能考出好成績並非偶然，班上互相激勵的學習氛圍是一大成功關鍵」，徐婕指出，統測除了基本國、英、數科目外，術科範圍涵蓋餐飲、旅館、博弈、休閒及會議展覽等諸多項目，不過學校在2年級時就都教完，讓學生能有1年時間複習更加充實自己。她本身擁有中餐、烘焙及飲料調製3張丙級證照，為觀念及實作兼備的學生。
原先錄取中大壢中的陳香倚，因課程不符志趣，因而休學轉讀啟英高中餐飲管理科，並至大溪笠復威斯汀度假酒店實習打工，透過實習累積自己並轉前貼布家用，未來希望能進入高雄餐旅大學，持續精進。
彭昭勳指出，啟英高餐專班年年招生人數爆表，該班今年2科專業考科的班平均，大幅超過全國前標達27分；也秉持董事長夫婦辦學理念，在少子化的海嘯中反其道而行地大量挹注經費、引進最新穎的專業教室設備，使學生能在最頂級的餐飲實習教室中精進知識和技術。
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