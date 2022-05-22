會考自然／圖表占6成、實驗題增 洋芋片膨脹、海浪入題

國中會考第二天首節考自然，國中自然科教師說，今年試題由基本觀念題型出發，漸次發展到高層次的活用題，結合學生生活經驗，涵蓋重要學習觀念，難易適中且具鑑別度。其中，圖表題近六成，試題結合學生日常生活經驗中常見的素材、實驗活動，評量學生透過實作所習得的探究與實作能力。命題也秉持「圖表多、文字多、情境多，沒有複雜計算題」的「三多一沒有原則」。

台北市萬華國中生物教師王美玲說，今年自然科題數降低為50題，減少了4題，除了生物科、理化科、地球科學外，另加入跨科主題的學習內容。題型分布與往年相仿，也就是生物、地科和跨科約占50%，理化約占50%的考題。試題由基本觀念題型出發，圖表題占近六成，並融入探究實作與素養命題。

王美玲表示，試題結合學生日常生活經驗中常見的素材，強調應用知識與技能解決真實情境脈絡中的問題，重視科學概念的釐清及科學素養的應用。例如第6題「從英國和紐西蘭兩個國家的位置、氣候型態、常見的慶祝活動等資料，來判斷紐西蘭的晝夜長短」、第7題「在高山上看密封包裝的洋芋片外包裝變化、來判斷兩人對話論點的正確性」。

試題跨越不同學科或學習主題及內容，強調評量學生整合不同學科概念的能力，例如第19、42至44、49至50題；試題結合相關的實驗或活動，評量學生透過實作所習得的探究與實作能力，例如第 21、30、41、42、43、44、47 題。

王美玲也說，生物科試題內容適切活潑，第32題為典型的「酵素分解澱粉」的實驗題，學生必須知道澱粉與碘液的呈色反應，才能正確判斷；第8題為評量跨科主題「從原子到宇宙」的試題，學生只需知道不同物體間的尺度關係，即可正確作答。

台中市忠明高中理化教師賴志忠表示，理化科基本核心概念為大宗，計算題大幅減少，難易度就是用心算、推理就能找出答案。題數減少4題，代表題目需要更統整，學生準備考試必須著重跨章節、議題融入。

賴志忠舉例基本題如第2題評量重力位能的轉換；第14題評量面鏡跟透鏡對光的傳播方向影響；第16題評量直流導線磁場的方向。計算題型多為簡易計算或一個公式就能解出，沒有複雜的計算題。如第28題加熱不同質量的相同物質時間與溫度變化圖形；第33題順時針與逆時針合力矩大小比較。

另外，生活素養情境題型如第3題畫冊保存方式；第7題洋芋片包裝在山上跟山下體積差異的推理；第12題考山崩對建築物破壞的程度，內容檢測學生對科學探究變因的理解。

今年自然科也融入探究與實作精神，台中市中港高中理化教師張文昭表示，題組談及做實驗的題組，建議教學現場教師帶領學生前往實驗室，如第42題考排水集氣法，考生除了要分辨氣體屬性，也要清楚實驗器具的不同功能與操作方法，若有做過實驗，就能從容作答。

新北市永平高中地科教師沈文俊也說，地科考題相當生活化也很靈活，如第20題，談到近30年台北與恆春1至12月的平均氣溫與平均降雨量觀測資料。該題氣溫以折線圖表示，降雨量以柱狀圖表示，打破學生平日常見圖表，若考生懂得將柱狀圖代表平均降雨量對應到左側縱座標，並將折線圖代表平均氣溫對應至右側縱座標，再細心配合選項中的文字敘述提示，思考推理後就能判斷答案。