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本土疫情持續攀升 今新增9.3萬確診、累計突破百萬例

會考高雄區22032考生 二備試場不得提早交卷、節間不離

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
111年國中教育會考21日登場，學生準備應試。本報資料照片
111年國中教育會考21日登場，學生準備應試。本報資料照片

111年國中教育會考21日登場，高雄考區有2萬2032名考生，分別在21個考場應試，20日下午3點至5點開放考生查看環境，但不得進入試場。高雄區二類備用試場開設223間，目前統計確診考生127人，不得應試；有292名居隔的考生，要在二備試場應試。

今年高雄區考生人數2萬2032人，集體報名2萬1918人，個別報名114人。共設置21所考場、940間試場，分別在高雄高中、高雄女中、左營高中、前鎮高中、中山高中、小港高中、新莊高中、三民高中、高雄高商、高雄高工、三民家商、中正高工、楠梓高中、海青工商、鳳山高中、岡山高中、旗美高中、鳳新高中、岡山農工、旗山農工、鳳山商工。

教育局表示，今年除確診尚未解隔離、快篩陽性未經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果的考生，只能參加補行考試；居家隔離、居家檢疫、自主防疫及現場有發燒或呼吸道疾病的考生，分別安排至不同類型的「第二類備用試場」應試，以確保考生健康與應考權益。

教育局表示，「第二類備用試場」動線自考場入口至試場獨立規畫，除自主防疫考生的試場外，其餘「第二類備用試場」每間以安排8至20名考生為原則。「第二類備用試場」考生不得提早交卷、節間休息及用餐均於「第二類備用試場」進行。由考場另派專人協助處理考生事宜，兼顧所有考生健康、安全及應考權益。

教育局長謝文斌提醒，此次試務除了身心障礙、重大傷病或突發傷病經考區試務會同意者外，一律禁止家長陪考。為配合防疫工作，請考生務必提早至少半小時到考場，考生於試場內應全程佩戴口罩，監試委員核對考生資料時，須配合監試委員指示，暫時拉下或脫下口罩至可辨識程度，經查驗身分後戴回。英語（聽力）考試照常施測，試題開始播放後，考生即不得入場，考試結束前，考生不得提前離場。

如果考生21、22日試務當日突有發燒或身體不適情形，可由國中考生服務隊通報各考場試務中心，由考場護理人員及試務工作人員視考生身體狀況協助應試事宜。今年試場冷氣全面開放，試場前、後門保持關閉，開啟試場內四個角落的窗戶各5至10公分為原則，確保試場通風良好，並能維持適當的室內溫度。

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