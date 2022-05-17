個人申請面試是選才關鍵 台大政大無科系改採應變方案

教育部於13日和大學防疫長召開會議，因應個人申請二階段甄試，受到疫情影響，各系可於符合條件的狀況下啟動應變機制，取消面試或筆試，改參採考生學測與備審資料成績，但科系需於前三日公告並通知所有考生。台大跟政大均表示，目前尚無科系採用應變方案，但若考生符合身份需求可自行提報。

但今年受到新冠肺炎疫情影響，教育部日前公告，若各系評估「辦理甄試試務人員具感染風險人數達一定比例」或「預計參加面試考生具感染風險人數達5%」，學系系級招生委員會審議通過，即可啟動應變機制，取消面試或筆試並改由學測、書審成績決定是否錄取。

另依據現行防疫應變機制，非醫牙、中醫系考生如遇居家檢疫、居家隔離、加強自主健康管理、自主健康管理就醫採檢尚未接獲檢驗結果等狀況，亦改循應變方案，將改以學測加書審方式辦理。

台大註冊組組長李宏森指出，台大今年共計73個系組參加個人申請入學，目前尚未有學系提出正式申請，分析應在於目前還沒有這麼高比例的學生確診，因此多為個別學生因自身狀況選擇跟科系提報應變方案。台大預計於5月21日、5月22日照常舉辦醫學院、工學院AB組、電資學院共同筆試。

大學入學管道繁星推薦、個人申請、分科測驗各有不同參採機制。李宏森也談到，申請入學階段各校仍希望將學測分數當作門檻，第二階段口試、筆試仍是很重要的選才程序，以此為出發點，台大仍希望於二階時能達成口、筆試目標，選才上才會更為客觀，也較能看出學生的學習成果和個人特質。

此外，政治大學目前亦尚無科系啟動應變機制。經查，政大熱門科系如法律系、會計系等照常舉行第二階段面試，政大法律系副教授林佳和表示，校方尊重各系決定，但根據過往擔任口試委員經驗，發現書面審查確實有其侷限，選才還須看學生的個人特質，透過面試較能真正了解學生的志向。

林佳和指出，過去發現，很多學生是受父母要求才選擇讀法律，但學生絕對不會在備審資料中敘明不想讀法律，此時透過面試，才能真正看出學生的偏好。