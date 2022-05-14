身障生繁星錄取國立科大 學生：成績比預想好

111學年度科技繁星計畫聯合推薦甄選入學近日放榜，彰化縣和美實驗學校學生陳姿攸錄取雲科大會計系，林智祥錄取台科大會計資訊系，兩人為身心障礙學生，雖因身體障礙行動受限，但都以長時間努力與爭取考得比自己預想還好的學校，相當開心。

陳姿攸是腦性麻痺的孩子，手腳張力大，有時需以電腦輔助學習，卻能克服肢體上的障礙，認真努力奮發向上，每學期學科、技能成績都名列前茅，此次採用繁星管道順利錄取雲林科技大學會計系，她說，在校爭取當幹部，參加活動拓展經驗都有助她以科技繁星升學，相當期待大學生活。

林智祥則是成骨不全症的孩子，身材嬌小，但志氣很高，用心學習積極向上，每學期學科、技能成績都很穩定，採用繁星管道順利錄取台中科技大學會計資訊系，同時考取勞委會丙級會計事務人工記帳證照，他表示，對會計系很有興趣，希望未來能成為會計師或老師。