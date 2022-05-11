屏縣唯一綜合高中屏北高中 科技繁星錄取率46.15％

位在屏東縣鹽埔鄉的國立屏北高中是縣內唯一一所綜合高中，學校設有商業服務與餐飲服務兩個專門學程，今年科技院校繁星計劃聯合推薦甄選，屏北高中專門學程有13名學生參加繁星推薦，6名學生錄取，錄取率46.15％。

屏北高中教務主任陳科名說，屏北高中開設商業服務及餐飲服務二個專門學程。學生從高二分流至專門學程，學習職業技能及專業知識，畢業前每名學生至少有一張以上的丙級或乙級技術士證照。

專門學程主任黃保登說，專門學程的課程強調理論與實務兼具，鼓勵學生組隊參加校外各項餐飲及商業的競賽，學生能在校所學的知識轉化為實作的能力，參加校外競賽獲全國佳績。另外在專業知識上的學習，學校也有系統性規畫學習地圖，從高二及高三奠基專業知識及技能，有利學生未來升學或就業準備。

屏北高中指出，學生黃岑心錄取台北商業大學、學生蔡仁誠錄取台中科技大學，其餘4名為南臺科大、僑光科大及樹德科大。專門學程在繁星能獲成績，感謝老師們用心付出，另外教務處及輔導處的行政團隊，讓學生才能適才適性發展。