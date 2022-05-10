陽明交大生自組志工團 提供校園隔離一對一關懷專線
國內新冠肺炎確診人數持續攀升，國立陽明交通大學學生自主成立志工團，於2校區成立關懷專線辦公室，由志工團學生和學校衛保同仁共同運作，對隔離中的同儕進行一對一關懷服務，志工團也設計LINE@機器人提供校內防疫訊息。
國立陽明交通大學表示，醫學系學生洪辰昊、牙醫系朱軒立、生物資訊及系統生物研究所何家慈等學生，自上周發起「行動愛校防疫總動員」，招募醫學、牙醫、公衛、護理、生資等系所的近30名同學成立志工團，由醫療公衛背景的學生協助校內疫調流程，給予隔離中的學生適時關懷。
陽明交大也表示，除了醫學專業的學生可提供服務外，電機資訊背景的學生則負責優化校內疫情通報系統，建置陽明交大版疾管家LINE@機器人提供確診、快篩、校內疫情等資訊。目前兩校區已成立關懷專線辦公室，並由志工團學生進駐與學校衛保同仁共同運作。志工學生也支援校內快篩亭人力、宿舍物資補給等，一起參與校園防疫。
學生志工團發起人洪辰昊、朱軒立皆表示，近日身旁確診或隔離的同學增加，校園防疫工作沉重，由於具有醫學相關背景，覺得學生應該也能發揮所長，也與新竹交大校區同學共同發起志工團活動，集結不同專業領域的學生並獲學校支持。
另根據陽明交大統計，全校計有130餘名學生與教職員確診，防疫資訊與疫情足跡全數公開於校園防疫專區網頁。近日也在新竹交大校區啟動防疫專車，徵召校內現有中型巴士改裝，接送需要幫助的師生進行快篩陽性送檢PCR，以及運送至安置宿舍等特殊任務，以紓緩防疫計程車短期供需失衡的問題。
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