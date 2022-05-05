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申請入學二階備審資料開放上傳 學習歷程、PDF擇一使用

聯合報 / 記者許維寧／台北即時報導
大學申請入學「第二階段審查資料上傳系統」於今天開放。圖／聯合報系資料照片
大學申請入學「第二階段審查資料上傳系統」於今天開放。圖／聯合報系資料照片

大學申請入學「第二階段審查資料上傳系統」今天（5/5）開放，日前通過第一階段篩選的考生需依照申請校系規定，於截止日期前將審查資料上傳至大學甄選入學委員會。

甄選會今天表示，先前已開放審查資料上傳測試系統讓考生演練，但僅提供測試，測試資料不會列入正式參採，亦不會傳送給各個過篩校系，考生還是務必於申請校系規定的截止日期前，完成審查資料上傳作業。

甄選會指出，由於今年修課紀錄、課程學習成果、多元表現可使用高中學習歷程資料庫，故考生登入系統時，需針對通過第一階段篩選校系分別設定 「勾選高中學習歷程資料庫」或「自行上傳PDF檔」，每一校系僅限選擇一種繳交方式。

甄選委員會說明，考生若為應屆畢業生且高中學習歷程資料庫有資料者，進入審查資料上傳系統後，系統原則上會呈現第一至第五學期修課紀錄、第一至第六學期的課程學期成果及多元表現，若第五學期修課紀錄及第五至第六學期課程學習成果、多元表現等資料有誤，應儘速向學校反映，仍應於申請校系所訂繳交截止日前完成審查資料上傳及確認。

另外，甄選會也再次提醒，若考生為非應屆畢業生或自境外返台就學無學習歷程資料庫，繳交方式一率採上傳PDF檔。


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