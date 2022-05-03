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114學年才擬復考數乙 國教盟質疑錯誤政策竟要錯3年
大學招聯會昨天宣布擬於114學年度恢復分科測驗數乙考科，國教行動聯盟今天表示，今年分科測驗沒有考數乙，高三生哀鴻遍野，已確認是一個錯誤的政策，而在確認為錯誤的政策下，招聯會卻不知亡羊補牢，還要繼續錯下去，還要繼續損害高中生的權益，實在令人遺憾與不解。
國教盟質疑，招聯會說此次常委會未取得共識，但招聯會在110年就已經決定要恢復數乙，不解為何對於何時施行仍要延宕。
國教盟也說，大學聯合招生方式的決策屬於公共領域，每一個參與決策的成員都應為公共決策負責，不應有論述保密的權利，國教盟籲請招聯會公告會議記錄，公告正反方的理由，以昭公信。
國教盟指出，111學年度大學各校系分科測驗採計科目到110年9月才公告，分科測驗由百分制改為級分制在110年8月公告，都沒有符合三年前公告的信賴保護原則。
國教盟認為，如果是因為信賴保護原則，所以才在114學年度恢復分科測驗數學乙考科，那為了維護學測數B作為考試分發依據的權益，建議可採「學測數B及分科測驗數乙擇優採計」的原則，讓考生再有一次發揮的機會，不要讓考生有「一試定終身」的遺憾。
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