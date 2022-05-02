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113年大學參採學測數學曝光 數A略增 數B、不採計略減
新課綱上路，大學學測將數學拆為高數學需求的數學A，以及低數學需求的數學B，供考生自由選考，高中生會在高一下學期選修，並在高二正式修課。
大學招聯會今天公布113學年度大學科系參採數學考科情形，從數據可見，申請入學參採數A以及數A及數B均可進行招生分組或擇一檢定的系所皆較往年增加；反倒是參採數B，以及不參採數學的科系略微減少。
為提供目前就讀高一學生，了解未來選修數學的方向，大學招聯會今天公布「113學年度大學繁星推薦、申請入學參採數學考科查詢系統」，學生可從招聯會首頁連結點選查詢系統，除了原本可依學校及系別點選外，今年還新增學群類查詢功能。
根據招聯會統計，113學年度繁星推薦管道有591個系組參採數學A，346個系組參採數學B，數學A及數學B均可進行招生分組或擇一檢定有104個系組，有763個系組不參採數學。
申請入學部分，則有656個系組參採數學A，381個系組參採數學B，數A及數B均可進行招生分組或擇一檢定有110個系組，有888個系組不參採數學。
而申請入學參採數學A的數據，則較111學年（112學年延用）增加21個，數A及數B均可進行招生分組或擇一檢定校系增加44個；參採數學B則減少23個，不參採數學者也減少了9個。不過招聯會今年未公告總計有多少系組參與，理由是113學年部分校系可能會有所更迭。
招聯會提醒，高中學校進行課程諮詢時，應鼓勵學生探索興趣與性向，並能對於學群學類有更深入的認識後，讓學生可依據需求選課。
學生查詢113學年大學繁星推薦、申請入學參採數學考科查詢系統，可至此網站 https://www.jbcrc.edu.tw/ 。
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