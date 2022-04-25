高中升大學必須通過面試 李家同提二原因建議廢止

新課綱首屆高三生正準備大學個人申請二階，多所大學校系會在這個階段安排筆試、面試，若考生成功獲得教授青睞，便有機會提早成為「大一新鮮人」。不過清大榮譽教授李家同認為，面試對考生來說絕不公平，尤其家長社經地位高，孩子自然會在面試中表現得比較好，且面試沒有意義，因此建議廢止甄試中的面試。

李家同表示，現在進大學真不容易，除了要在入學考試中表現良好以外，還要通過面試這一關。據說很多教授要考生用一分鐘介紹自己，「我對此就起很大的反感」，他認為，任何人都應該有一點隱私權，假如這個學生的成長過程非常坎坷，也遭遇到很多不幸的事，對於這個學生來說，他希望能夠忘掉這些事，現在他被迫要說出自己不喜歡談的事。

李家同也說，要叫學生介紹自己，我們應該思考這種作法是否公平。試想，假如外交系面試學生，這位學生介紹自己時告訴教授，他的爸爸曾經是外交部長，而且也因為他在家庭耳濡目染之下，他的確可以回答外交系教授所問的問題。另外一位同學雖然學識程度相當之高，但是沒有這種家庭背景，面試會使他吃虧的。

李家同也舉一個例子，假設某一個機械系面試考生，這位考生告訴教授，他的父親在台灣一家著名的機械公司做研發工作，而且是大學教授都知道的人物，面試對他也是加分的。這樣做，公平嗎？

李家同說，他無法了解高中升大學為何要面試，面試的目的是要使得教授可以瞭解這個學生是否可以念這個系嗎？我當年是念電機系的，可是我對電機完全一竅不通，如果當時的電機系教授面試我，可以下一個結論，這位學生對電機一無了解，還好當年我念大學沒有面試這一招。

李家同認為，面試和筆試有很大的不同，筆試可以讓學生有時間思考，面試卻要求學生立刻回答。如果這個題目是很容易的，那也不值得問，如果這個題目需要思考才能回答，那實在不適合在面試中問這種問題。

李家同也說，最重要的一點是，有些學生從來不會很快地回答老師的問題，但是他善於思考，經過思考以後常常有很好的想法。面試在鼓勵學生口才很好，並沒有鼓勵學生有深入思考的習慣。

李家同表示，如果一個公司要找一位業務員，好能推銷他們的產品，這位業務員當然應該面容端正，口才很好，所以在這種情況之下，面試是絕對需要的。但歷史告訴我們，很多科學家很不喜歡和別人交談，也不會和人交談，因為他們的想法常常是一般人無法了解的。高中生中一定也有這一類的學生，我們不該懲罰這些人。

李家同提到，我們應該思考一個很基本的問題，面試有何意義？經過面試，教授可以決定這位考生是否適合念這個系嗎？他坦言，我做了幾十年的大學教授，但是我完全無法想像面試有這種功能。

李家同也認為，面試對考生來說絕不公平，尤其家長社經地位高，孩子自然會在面試中表現得比較好。來自偏鄉的孩子，在面試中絕對吃虧的。因為面試沒有意義，而且不公平，建議廢止甄試中的面試。