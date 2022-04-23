期中考題目和補習班的「一模一樣」？台南永信國小重考

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
家長貼文表示孩子期中考題目和補習班考過的「一模一樣」。記者周宗禎／翻攝
家長貼文表示孩子期中考題目和補習班考過的「一模一樣」。記者周宗禎／翻攝

台南市永信國小五年級學生家長在臉書貼文表示，20日期中考五年級的社會科考題，竟然和先前連鎖安親班給學生做的題目「一模一樣」，質疑「學校題目外洩給補習班」，結果昨天又要重考，而且「這間補習班是學校家長會的成員、已經不是第一次了」。

永信國小校長周豐榮表示，實際狀況是命題的老師「取巧」，借用去年其他社會科老師命題考過的內容；這名有違教師職責的命題老師承認「借用其他老師去年出的題目」、願接受處分，相關懲處下周一會公告。

周豐榮指出，學校考完試試卷及批改內容會讓學生帶回去給家長察看，校外機構可能收集作為考古題、複習使用，並沒有學校外洩這種情況；而他任永信國小擔校長已8年，從未發生過類似狀況。

家長貼文表示，前天小孩回家說要重考，問為什麼？小孩才說因為補習班考了一模一樣的考卷，所以要重考。

周豐榮說，五年級班導師20日接獲學生反映考題「安親班有寫過」，立即通報教務處，教務處比對發現考題和去年同一科雷同，因當天周三學生已經放學，隔天就在家長聯絡簿告知家長應考題與去年雷同，昨天22日社會科重考。

教務處表示，社會科由老師輪流命題，這次試卷輪到一名資深老師負責，他拿去年社會科考過的考卷修改應付；今年新的五年級導師沒看過去年的題目；20日考試當作平時參考成績，命題老師送教師考核委員會決定懲處。

考題 補習

延伸閱讀

高市補習班被報染4人 發信媒體保留法律追訴權

竹縣中正國小居隔者班級數達標 4月21日全校停課1天

台南增1所崇明國中學生確診全校停課2天 疑補習班傳播

小五社會考題「結婚怎麼分配開銷」 網友熱論：什麼爛題目

相關新聞

期中考題目和補習班的「一模一樣」？台南永信國小重考

台南市永信國小五年級學生家長在臉書貼文表示，20日期中考五年級的社會科考題，竟然和先前連鎖安親班給學生做的題目「一模一樣...

學生憂108考招新制 北市推「學習歷程檔案」短片助攻

108課綱推動高中課程規劃及大學考招制度衍生素養導向、學習歷程檔案與分科測驗等概念及制度，師生來說都是新挑戰。北市教育局...

部分大學二階申請 不符甄選規範

新課綱首屆高三生正準備大學個人申請二階，但台灣青年民主協會接獲高中師生反映，部分大學科系審查資料準備指引以及要繳交的資料...

大學個人申請二階資料審查亂象多 教育部重申「三重二不」原則

新課綱首屆高三生近來正在準備大學個人申請第二階段，各大學也陸續公布校系審查資料準備指引，台灣青年民主協會卻接獲高中師生反...

傳校系教授引導「勿用學習歷程」 教育部將減申請入學名額比率

青民協今天表示，傳出有大學教授要求學生申請入學審查資料上傳舊制PDF檔，不要用學習歷程；教育部回應，如不當引導學生擇定備...

大學審查亂象多 青民協揭：有教授要求勿用學習歷程

新課綱首屆高三生近期正在準備大學個人申請第二階段，近期各大學科系陸續公布審查資料準備指引，台灣青年民主協會卻接獲許多高中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。