期中考題目和補習班的「一模一樣」？台南永信國小重考

台南市永信國小五年級學生家長在臉書貼文表示，20日期中考五年級的社會科考題，竟然和先前連鎖安親班給學生做的題目「一模一樣」，質疑「學校題目外洩給補習班」，結果昨天又要重考，而且「這間補習班是學校家長會的成員、已經不是第一次了」。

永信國小校長周豐榮表示，實際狀況是命題的老師「取巧」，借用去年其他社會科老師命題考過的內容；這名有違教師職責的命題老師承認「借用其他老師去年出的題目」、願接受處分，相關懲處下周一會公告。

周豐榮指出，學校考完試試卷及批改內容會讓學生帶回去給家長察看，校外機構可能收集作為考古題、複習使用，並沒有學校外洩這種情況；而他任永信國小擔校長已8年，從未發生過類似狀況。

家長貼文表示，前天小孩回家說要重考，問為什麼？小孩才說因為補習班考了一模一樣的考卷，所以要重考。

周豐榮說，五年級班導師20日接獲學生反映考題「安親班有寫過」，立即通報教務處，教務處比對發現考題和去年同一科雷同，因當天周三學生已經放學，隔天就在家長聯絡簿告知家長應考題與去年雷同，昨天22日社會科重考。

教務處表示，社會科由老師輪流命題，這次試卷輪到一名資深老師負責，他拿去年社會科考過的考卷修改應付；今年新的五年級導師沒看過去年的題目；20日考試當作平時參考成績，命題老師送教師考核委員會決定懲處。