大學審查亂象多 青民協揭：有教授要求勿用學習歷程

新課綱首屆高三生近期正在準備大學個人申請第二階段，近期各大學科系陸續公布審查資料準備指引，台灣青年民主協會卻接獲許多高中師生反映，部分大學科系所公布的準備指引，以及要繳交的資料，不符合甄選會申請入學簡章規範，甚至還有大學教授建議學生使用「舊制」上傳 PDF ，理由是學校比較好進行後續作業。

青民協彙整各方高中生陳情，其中依照甄選會簡章中對於「多元表現綜整心得」的規定，為「字數合計至多 800 字、圖片至多 3 張」，然而在台大人類系最初公布的書面資料準備指引中，多元表現綜整心得卻要求「自主學習反思」、「服務學習反思」、「曾閱讀人類系書籍」、「優良事蹟」，每項以 1000 字為原則，學生四項寫完要寫 4000 字，明顯與甄選會規範不符。

青民協指出，經高中端老師向台大人類系詢問後，系所才發現與規定不合，緊急將指引進行修改，改成「以800字為上限」。卻有高中老師擔心，人類系更改後並未提醒每位考生，若有考生先前看到舊的指引，不知道指引更改而寫了 4000 字，就有可能影響到公平性。

而在甄選會簡章中，學生第一至第五學期修課紀錄由高中學習歷程資料庫提供，第六學期修課紀錄則由其就讀學校上傳至甄選委員會，也就是在校成績統一由學校經學習歷程資料庫傳給大學端，然而包含台大工管、台大物治、台大日文、高雄大學電機等系，仍要求學生另外提供成績及排名。

有學生認為，已經用學習歷程檔案紀錄修課紀錄並上傳，系所還紛紛額外要求，徒增困擾，這樣是不是代表系所不信任學習歷程檔案所提供的成績，又或是根本不知道新制已改為學校統一提交。

更有高中註冊組長不滿表示，簡章規定很清楚修課紀錄由中央資料庫提供，為此已去電台大物治，但該系卻仍堅持不修正，公然違反簡章規定，教育部、招聯會、甄選會難道就只能放任大學恣意增加簡章沒有的要求嗎？

另外有學生也點出學系招生簡章與後續公告的準備指引不相符的問題，中山光電工程學系在簡章的多元表現中僅列（F 自主學習、J 競賽表現、M 特殊優良表現、N 多元表現綜整心得），並未列入 G 社團活動經驗在簡章上。但在準備指引的審查重點中卻包含「社團參與、學生的數理類社團」作為評分依據，學生也質疑，既然要看社團參與，那為何在簡章上卻沒有將社團的點次列入？

現階段也有部分大學也紛紛成立群組，青民協便接獲高中教師反映，有學系將一階通過的學生加入群組，群組中也有該科系的教授，然而教授卻在群組中要求學生，「一律選舊制 PDF 上傳」，理由是大學端看資料方便，因此許多學生被迫將原先上傳至學習歷程系統的資料，重新製作排版轉成 PDF 形式，讓不少教師督促學生做了三年學習歷程，感覺像是「白忙一場」。

大學審查亂象頻傳，青民協呼籲，甄選會應主動盤點各科系審查資料要求，並再次發函提醒大學端相關規定，否則會讓高中端師生，一面要準備審查資料，還要幫大學抓錯誤。此外，考生要向科系反映規定與簡章不符，也有一定的挑戰與門檻。

青民協認為，新課綱第一屆的申請入學已經展開，對於高中端師生而言，為了新制度做了相當多的努力及準備，若大學審查端仍未進入狀況內，而用舊課綱的標準來審查學生提交的素材，不僅影響學生權益，也可能產生公平性爭議，這些問題都需要透過主管機關更積極的督導。