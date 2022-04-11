數A滿分錄取台大電機 他指：手遊最難抗拒，要強迫停止

台東育仁高中高三學生吳鈺城，來自釋迦農家，日前透過繁星錄取台大電機系，許多人問他為何不選醫科，他直言醫科須備審資料，這對鄉下孩子不利，加上他喜歡數學，決定將目標放理工，也提醒年輕朋友「手機很難抗拒」，遊戲前先完成作業。

吳鈺城日前以學測優異成績、數A全台東唯一滿分，錄取台大電機系，消息傳來，縣長饒慶鈴及地方議員都到他家貼紅榜，校方稱讚今年學測數A真的很難，能拿下第2類組第1志願真的很難得，吳鈺城則是淡然的說「就是安排時間讀書、沒有什麼特別的！」

吳鈺城說，從小就喜歡數學，常常為了解題、一算就是幾小時，這也是他選擇理工的原因，除此之外，其他課程就是正常閱讀，並坦承因為課外讀物看的少，作文是他的弱項，英文部分則建議從小就要無壓力學習。

吳鈺城表示，父母在他兒時就安排去兒童美語班，小的時候就跟著老師唱唱跳跳學習，在自然的環境中不僅語文能力提升，英文也自然融入生活，成為興趣的一部分。

「創造讀書環境！」他說，每個人都有惰性，他從悠閒生活中要坐下來讀書，內心也會抗拒，因此參加學校晚自習，在那個環境中就只能讀書，會先選擇喜歡科目，從中讀出趣味後再換其他科目，另外勤作題目也很重要，在考題中可發現自己的不懂、錯誤，重新學習、修正錯誤。

「書本和手機，沒人選擇書本！」他直言，現在手機遊戲誘惑太大，建議所有準備學測的同學，拿起手機玩遊戲前，一定要養成先完成功課習慣，功課都完成玩手機才沒有壓力，另外也要管理時間、訂遊戲時間，時間到了就強迫停止，才不至於影響課業。