土城高中新住民之子繁星上國大 用堅毅意志點亮成績

台南市安南區土城高中多名新住民之子，為了改善經濟、減輕父母負擔，努力讀書，以繁星管道錄取國立大學。老師陪伴孩子走過3年，看著他們錄取理想學校與科系，為這群孩子感到高興，也看到希望。

土城高中校長陳仲卿表示，該校有7成學生透過繁星管道錄取大學，其中5成以上錄取國立大學和醫藥大學，今年新住民之子表現亮眼，多人錄取國立大學，佘蕙貞錄取嘉義大學特殊教育系，黃姿鳳高師學國文系，毛品茹屏東大學教育系，郭于甄暨南大學經濟系。

佘蕙貞在校成績優異，3年來保持班上前3名，家境並不富裕，心疼媽媽除了在家協助爸爸從事代工，還經常打零工貼補家用，認真讀書保持好成績，希望可以申請到獎學金，減輕家人的負擔，也因努力讀書，在師長的協助下，獲得各種獎助學金，讓她更能安心就學。她望未來能當個像陽光般給人溫暖的特教老師。

黃姿鳳的父母都是工人，為了不讓工作辛勞的父母擔心她的成績，努力讀書維持前段的成績。她喜歡國文，高一就立志要當國文老師，影響她最深的一句話是「我們不是小說的主角，沒有編劇給我們安排完美的劇情，有些時刻我們只能靠自己！要在冰水中給自己取暖，要在黑暗中將自己點亮！」她認為自己能做的就是努力精進自己，成為自己的光，希望未來成為國文老師，用文字鼓勵那些疲乏困頓的學生。

毛品茹家裡務農，前幾年因父親生病無法工作，也讓她更奮發，用好成績讓父親及祖母放心。她認為「學習」是能改變現狀，也是現在唯一能做的事，相信只要肯努力，就不會有太差的結果。歷史科老師汪雪憬，教務主任趙鴻中說，3年來品茹對每份作業，每次考試都兢兢業業，用心完成。她希望未來能成為可以發揮專業，幫助學生的老師

郭于甄來自單親家庭，假日常跟爺爺奶奶到漁市場賣魚，看著父親每天辛勤工作，連假日也不曾休息過，立志一定要考上國立大學，減輕父親的經濟負擔。于甄最喜歡數學，高二曾參加AMC數學競賽，雖然自認表現不好，反而更加努力學習，她希望未來在數學專業上更為精進。

老師汪雪憬表示，繁星放榜時，正值苦楝樹花開，花瓣混著淡淡紫羅蘭香氣隨風飄散，空氣充滿了甜甜的花香。台江鹽分高，植物不易栽種生長，唯苦楝樹耐鹼，耐旱，正好對新住民之子的態度，看到孩子能順利錄取自己想讀的學校與科系，為他們感到高興。