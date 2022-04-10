大學要求提與科系相關學習檔案 高中師嘆學習無法倒帶

各高中近來正如火如荼輔導高三生撰寫學習歷程檔案自述，好讓他們能在個人申請脫穎而出。卻有高中教師發現，部分大學校系要學生提出與科系直接相關的學習歷程檔案，但學生志向並非高中一入學就清晰，學習也來不及倒帶，大學指引不該過度限縮；也有學生高三臨時更改志願，卻因高中三年檔案與所填科系無關而感到焦慮，現階段只能嘗試讓自述與科系連結，或急就章更新檔案。

大學個人申請一階三月底放榜，各大學也陸續公布校系第二階段審查指引，卻有高中教務主任發現，比如台南大學綠色能源科技學系，就要求學生提出綠能、科技相關的自主學習內容；彰師大機電工程系則要求學生無論是修課紀錄、課程學習成果、多元表現、學習歷程自述，審查重點皆與機電、數理、生活科技相關。

該名高中教務主任質疑，自主學習強調學習特質、能力，部分學生可能高三才知道自己的志向，但學習已無法倒帶，現階段也難「急就章」產出與科系相關內容，大學指引不該過度限縮；全中教理事長高孟琳說，高中基礎學科有限，自主學習領域更是無邊無際，若要求學生高中三年的學習精準對應大學科系，「有點不近情理」。

全國高級中學家長大聯盟監事長張錕盛也說，學習歷程不該是為了供應考招而存在，若把學習歷程跟考招結合必然會出現問題，因為高中只有教五科。他認為，若大學校系要求學生提出與科系直接相關的內容，而非從基礎科學中發掘學生的潛在能力，就代表大學不了解學習歷程檔案的意義。

一位不具名台大法律所碩士生，日前受北部明星高中邀約返校替學弟妹諮詢學習歷程檔案，不過他觀察，部分學生高一開始志在商管科系，卻因學測數學失常，只好改填法政科系，但高中三年檔案卻都是與商管科系直接相關，不少學弟妹為此感到焦慮，只能嘗試在檔案自述中與科系連結。

不過也有大學校系是在一階放榜後要求學生撰寫小論文，比如台大哲學系要求學生在學習歷程自述以「科學方法的可靠性是建立在人類的一般經驗之上」為主題，說明是否同意這項說法，並提供800字以內的理由加以論證；台大森林環境暨資源學系也要求學生以「對森林及林業議題之看法」為題，以1000字為限闡述自身看法。

全中教秘書長許麗吉認為，台大的「引導式」備審有助於讓有撰寫小論文能力的學生，能在短時間內對應科系完成自己滿意的作品，經濟弱勢家庭的孩子也不用苦惱耗費三年完成「曠世巨作」，教授也能從學生製作的內容延伸提問，更有助學生再三確認自我志趣，也有機會提早知道自己不適合。

許麗吉也提到，今年個人申請第一階段與第二階段相隔只少一個月，準備時間充裕很多，但若要求考生在二階前準備資料，也可能會讓學生感到壓力，甚至會認為前兩年的學習歷程有些浪費，但換個角度思考，若學生前兩年有產出佳作，依然可以上傳供大學校系審查，若讓孩子能有明確準備方向，確實會比毫無方向更踏實。

台南大學綠色能源科技學系系主任張家欽表示，一般學生若沒有相關歷程並不會減分，但若對該系有很大興趣、其他科目成績並不理想的學生，可另外加分，以達到選才的目標。他也說，面試只有十幾分鐘，短時間內要找到合適且不會讓學生入學才發現與志趣不符，確實不容易，因此才希望學生盡量提供相關資料。

彰師大則表示，機電工程學系配合招聯會已於內容欄明確說明修課紀錄、課程學習成果、多元表現、學習歷程自述建議準備方向，提供高中生提前準備，且數學、物理、理化、生活科技為高中部定必修科目。其中，數學、物理、理化、生活科技是高中部定必修，若學生未能提供指引資料，可著重於「表達出對機電的興趣，並呈現出自己的能力」，學系仍會綜合評量。

台灣大學註冊組組長李宏森也提到，過去在與大學教授開會過程中，多數表態會先看學生在校與該學系相關的成績表現，再來才審查自主學習成果與多元學習表現。他也強調，高中生的學習內容不一定能完全對應到科系素養，但主要是看學習態度，「學生不需要太緊張」，若學生有特殊表現且符合科系需求，也許會有加分效果。