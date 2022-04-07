東石高中5名沿海偏鄉運動健將學生 繁星錄取大學名校

嘉義縣國立東石高中有5名來自沿海偏鄉的學生，透過繁星推蔫錄取大學名校。5名來自沿海布袋鎮過溝國中畢業生，升讀東高，繁星推蔫錄取高雄醫大藥學系吳曜廷、中國醫大運動醫學系莊于嫺、中興大學生物產業機電工程學系的李家維、台體大體育系張月子，以及世新大學社會心理學系的邱紫涵。

其中張月子國中階段角力選手，吳曜廷、莊于嫺及邱紫涵是過溝國中及東石高中足球隊，吳曜廷及莊于嫺分別是過溝國中及東石高中男、女足隊長，都沒有因為最愛運動耽誤學業，更不想因為學業放棄最愛的運動。

足球隊教練陳增淵說，過溝國中及東石高中足球隊是過溝國中學務處主任蕭文欽創立，是足球隊延續至今精神領袖；足球隊長吳曜廷個性沈穩內斂，穩住團隊士氣，帶領團隊；莊于嫺帶動團隊向心力；邱紫涵是活潑外向女孩，就像團體開心果，他們三人是足球隊的主將，帶領闖過大小比賽，進入大學帶著國高中熱情，繼續發光發熱。

吳曜廷表示，國中教練提醒他們以讀書為主，升高中讀書可以適應；足球隊給他最大武器就是體力，念書保持清醒。莊于嫺感謝教練及蕭主任教導，不只足球，還有待人處事、溝通與相處。邱紫涵表示，踢球社團時間就像救贖一樣，暫時放下壓力。

校長蔡吉郎說，東高棒球隊知名度較高，但田徑、角力及足球，一直有優異表現，學校運動風氣興盛，早上6、7點就有學生運動，下午第8節沒有輔導課班級，很多留在籃排球場及運動場運動，讓學校充滿活力，學生培養充足體力來應付學業挑戰。