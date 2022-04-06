特殊選才引領學習方向 家齊學生上理想大學
台南市家齊高中學生蔡松霖、龍昱陵、蘇紫儀分別對物理、生物、設計有興趣，提早學習並做準備，分上成大物理、中山生物科學及高雄大學工藝與創意設計學系。蘇紫儀也是家齊職科首次以特殊選才上普通大學的學生，她精於銀帽等精工製作，期能傳承父親手藝，揚名國際。
蔡松霖在國中時期就對物理有興趣，並立定未來要讀物理系，從事基礎科學研究的志向，上了高中後更專注於物理與數學的學習，高一下考上成大的物理高資班，學微積分、程式語言、電磁學等課程，並以程式語言建模物理，以及進行耦合震動專題研究，展現學習成果，也獲書卷獎。他也通過物理奧林匹亞初試，參加學科能力競賽獲物理佳作，並發表多篇小論文，有2篇獲獎。蔡松霖積極投入物理相關學習，如願錄取成大物理系。
龍昱陵愛做實驗，對生物科技很有興趣，上高中後獲知有特殊選才管道，高一即參加中山大學人才培訓計畫的課程，利用周六上課，高二為實驗課程，她把握學習機會，充實自己，並參加分區科展獲得第2名。她也以特殊選才入學管道上中山大學生物科技系，龍昱陵說，自己的英文較弱，現努力提升英文能力，為未來做準備。
蘇紫儀是流行服飾科學生，父親蘇建安是國內外知名銀飾工藝師，她說自小受父親影響，也對銀帽等精工製作很有興趣，跟著父親一起做，上了高中後也打下服裝製作與設計的底子，讓自己更為加分。很欣喜能錄取高雄大學工藝與創意設計學系，希望未來也能為台灣爭光。
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