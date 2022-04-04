自小迷戀機器語言 南二中學生上台師大資工系

台南二中學生黃郁翔在國小時就對機器人有興趣，國中深迷程式語言，高中投入資訊，自學電路、焊接，開發實作裝置，以特殊選才管道錄取台師大資工系。他表示，父親是工程師，過程中幫助很大，自己也提前學微積分、準備資工小論文，為上大學做準備。

黃郁翔說，自小父母就灌輸他自主觀念，「未來想要擁有什麼資源，就得自己去創造、追求」，受此影響，努力找尋自己的興趣，也習慣自主學習。國小時因對機器人有興趣，就參加自走車循跡賽、scratch 程式賽，也埋下資訊的種子。

國中時接觸C++等程式語言，著迷於機器語言，爭取到參加仿生機械獸社團，並且從市賽打到全國賽，雖未拿到好成績卻讓自己更有信心。高一時栽進資訊社團、比賽，因獲知有特殊選才管道可上大學，也讓自己更堅定。透過社團參與，認識了相同志趣的學生，組隊參賽並撰寫許多比賽專案。

2019年參加全國高中職學生新興科技智慧物聯網創意應用競賽獲特優、2020年獲優等，2021年參加國際e-IDEX新加坡科展拿銀牌獎、2021T貓盃全國資安基礎實務能力競賽優勝、2021全國高中職學生電資類群創意競賽電子組第一名。作品有智能空氣感測儀、無人機的實作與應用、互聯網門禁系統的應用、智慧居家安全電能檢測系統。

黃郁翔表示，因要花很多時間在資工相關的比賽、準備，又要應付學校課業，很辛苦，壓力也很大，但有家人的鼓勵、老師的協助，才能達成目標。AIOT是新世紀的指標，自己也朝此方向努力。