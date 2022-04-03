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高三生當時間管理大師？ 一面拚面試、一面拚分科測驗

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
相對於大學個人申請一階被刷掉、學習歷程檔案無用武之地的考生來說，六萬多名通過一階門檻的考生也不是人人有把握。。本報資料照片
相對於大學個人申請一階被刷掉、學習歷程檔案無用武之地的考生來說，六萬多名通過一階門檻的考生也不是人人有把握。。本報資料照片

相對於大學個人申請一階被刷掉、學習歷程檔案無用武之地的考生來說，六萬多名通過一階門檻的考生也不是人人有把握。根據各大學校系簡章，二階除了要筆試、口試或面試，檔案也至少占兩成成績，但今年考生對大學端怎麼審查自己的檔案心血也沒把握，仍憂心二階結果會落空，近來一面修正檔案、一面準備二階甄選，還得準備七月的分科測驗，蠟燭多頭燒。

大學個人申請填志願，不少高中輔導教師都建議學生「二夢幻、二落點、二保守」，但新課綱首屆學測落點難預料，今年也出現考生高分低就、高分落榜的情形。尤其個人申請二階6月15日才放榜，若不幸落榜，分科測驗7月11、12日就要登場，也導致高中生必須面面俱到，大學面試、分科測驗一把抓。

新竹科學園區實驗中學陳同學目標是陽明交大電機系，一階放榜「六中五」，儘管看似有五次機會，但她表示，「如果沒有考到百分之百確定可以上，還是會緊張」，陳同學也語氣堅定地說，不想要沒有試過分科測驗，就直接上非理想科系，且個人申請中的學習歷程檔案在校成績採計到第六學期，現階段除了修正檔案，也跟著學校進度準備分科測驗。

不過，陳同學也苦笑，先前才有大學教授入校擔任升學講座講師，沒想到教授卻說「大學只會重視100字學習歷程自述」，也讓她對於過去認真完成每份課堂報告，參與社團活動、專題研究，在段考後拚命趕工，每天睡不飽，就為了讓學習歷程檔案能完整呈現的心，感到不值得。

建國中學張姓同學目標擺在電機相關科系，但學測數學Ａ考得並不理想，個人申請也僅通過二保守校系，他已有打算拚分科測驗，卻也評估自己快讀不下去，因此現階段邊整理個人申請資料，也維持補習狀態，確保若真要拼分科，讀書節奏才不會落拍。

採訪這天已深夜11點，張同學剛從補習班下課回家，他說，想以個人申請為主，但學測成績沒有「頂好」，也導致自己陷入兩難。問起有無設下停損點，張同學思考許久，他表示，有可能要拚分科測驗，或是進入大學後再轉系，但結論為何，目前仍在考慮中。

全國高級中學家長大聯盟監事長張焜盛家有一名高三生，他說，孩子目標是電資工程學群，該學群卻有超過三分之二名額都在個人申請，導致孩子準備個人申請，又不能放棄分科測驗，現在天天補習到深夜才回家，「真的很累」。他認為，學測成績不該與分科測驗連動，制度必須改善。

全中教秘書長許麗吉則表示，往年考生四月中就會知道自己有無上榜，若沒有上榜就能立刻專心拚指考，不過今年二階面試晚一個月，也讓想競爭熱門科系的考生「不敢賭這麼大」，必須同時拚面試與分科測驗，相當辛苦。

分科測驗 面試 學測

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