二階審查資料怎麼選？ 台大提供各系書面資料準備指引

大學個人申請第一階段結果今天（3/31）出爐，有鑒於今年新課綱第一屆考招新制剛上路，台大註冊組也提醒考生，通過第一階段考生記得於5月5日至5月10間至甄選會網站上傳、勾選選查資料，並完成確認作業。今年台大也提供考生「111學年度學士班申請入學書面資料準備指引」，告訴學生如何選擇備審資料，如牙醫系講求手做，學生若有美術作品可於多元表現一項附上，讓科系參考。

個人申請今天公告第一階段結果，台灣大學統計，醫學系今年自費生參採國、英、數A、自四科58級分即可過第一階段門檻，為學測五選四上路以來新低紀錄。此外，今年採計三科的科系，最低門檻為35級分；採計四科科系中，最低門檻則為42級分。

台大提醒考生，通過第一階段考生需於5月5日至5月10間至甄選會網站上傳、勾選選查資料，並至網站詳讀招生須知，台大不另寄發第二階段指定項目甄試報名及繳費通知。

但有鑒於今年為新課綱第一屆考生，台大註冊組組長李宏森表示，台大今年也特別做了「111學年度學士班申請入學書面資料準備指引」，告訴學生如何選擇備審資料，改變過去學生給什麼、老師就看什麼的狀況。如牙醫系建議，除了可於課程學習成果中展現自然科學領域實作成果外，如果學生有美術作品，也能在多元表現一項中以作品集方式呈現，展現手做能力。

聯合報記者實察，如台大外文系則建議，學生除了可於課程學習成果展現語文領域相關科目書面報告、實作作品外，也能展現社會領域探究活動成果，或於多元表現展現外語能力證明，例如托福、多益、雅思等檢定證明，其他外語能力證明都能檢附。詳細資訊可於台大教務處網站查詢（https://www.aca.ntu.edu.tw/w/aca/A02_22032809050457060）

李宏森也說，台大重視學生資料真實性、校內學習成果，只要是學生提出的資料，一定會於口試時驗證其真實性，也是提醒學生資料應重質不重量。