6.7萬人通過個人申請一階 過篩比例83.12%近七年最高

111學年度大學「申請入學」第一階段篩選結果今天（3/31）出爐。根據大學甄選委員會統計，今年申請入學報名人數達8萬1350人，通過第一階段篩選者6萬7616人，通過篩選比例83.12%較去年增加，創下自105學年度以來新高。

大學甄選入學委員會統計，個人申請管道大學招生總名額數近年來多在5.5萬個左右，但報名人數受到少子女化影響近年略微下降，今年總報名人數為8萬1350人為近三年來最少，通過篩選考生人數今年則為6萬7616人，亦為近三年來最少。

申請入學每位考生最多可以報名6個系組，今年每位考生平均申請5.71個校系，較去年平均5.59個略升，也為近三年來最多，甄選會分析，應是考生較往年更勇於把握進入志願校系就讀的機會。通過篩選比例則達83.12%，則是自105學年度以來新高。

另外，甄選會也統計，今年通過篩選考生平均通過校系數則為2.88個，也是近三年來最高。

甄選委員會提醒，通過第一階段篩選的考生代表取得大學第二階段甄試資格，第一階段篩選結果不另寄發通知書，若考生對結果有疑慮，可依規定於4月1日中午12時前，以網路申請方式向甄選委員會提出複查。

此外，甄選委員會說明，第二階段指定項目甄試校系要求審查資料須於繳交截止日前，由考生將審查資料勾選後上傳繳交。今年特別提醒，審查項目中如有要求課程學習成果、多元表現，考生若為高三應屆畢業生，可選擇自高級中等教育階段學生學習歷程資料庫中勾選資料檔案後上傳，或自行製作PDF格式檔案上傳；若為非應屆畢業生或自境外返台就學生，則比照去年自行製作PDF格式檔案後上傳。