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分科測驗增列「蜜袋鼯條款」 帶寵物入考場扣4級分

聯合報 / 記者許維寧／台北即時報導
分科測驗簡章指出不得攜帶寵物入場，否則將扣該節考科四級分。聯合報系資料照
分科測驗簡章指出不得攜帶寵物入場，否則將扣該節考科四級分。聯合報系資料照

大學指定科目考試自111學年度起改為「分科測驗」，大考中心今天公告分科測驗簡章，為期兩天分科測驗考試將於7月11日、12日登場，第一天多為自然組科目考數甲、物理、化學、生物，7月12日考歷史、地理、公民。大考中心也再提醒考生，分科測驗答案卡亦需簽名，否則將依規定扣減該科1級分，並增列蜜袋鼯條款，帶寵物入場扣減4級分。

大考中心今天公布分科測驗簡章，紙本簡章自4月12日起提供報考分科測驗學生免費索取。今年分科測驗考7科，7月11日考數甲、物理、化學、生物等科目，7月12日考歷史、地理、公民等3考科，各科考試均為80分鐘，相較過去指定科目考試多用三天應試，分科測驗濃縮於兩天結束。

大考中心表示，2天考程安排與過往3天指定科目考試基本相同，僅將原第二天數學甲移到第一天，並考量理工科系較偏向採計物理、化學、數學甲考科成績；醫農科系較偏向採計化學、數學甲、生物考科成績，因此將數學甲安排於第一天下午第一節，有利於志向明確考生選考，也降低考生應考往返的交通負擔。

此外，由於去年學測時考生曾攜帶蜜袋鼯進入考場並影響其他考生應試，大考中心今年違規處理辦法：增列「攜帶動物或昆蟲等」、「考生未於答題卷簽名欄位簽名」、「破壞條碼或定位點記號」等事項相關罰則。

分科測驗簡章也比照今年學測簡章，增列考生不得攜帶動物、昆蟲或其標本，以及足以影響試場秩序的擬真模型進入試場，否則將依照違規處理辦法第八條，扣減該節成績4級分。

另有鑒於今年學測逾5000份試卷未簽名，學測將扣1級分，分科測驗簡章也公告提醒，考生應確認答題卷第一頁上方確為本人應試號碼與姓名後，先於圖示方格內劃記，並於「確認後考生簽名」欄以2B軟心鉛筆或黑色墨水的筆正楷簽名，否則將依照違規處理辦法第12條，扣減該節成績1級分。

分科測驗卷卡仍有簽名欄，未簽名者將依照簡章規定扣減1級分。圖／取自大考中心
分科測驗卷卡仍有簽名欄，未簽名者將依照簡章規定扣減1級分。圖／取自大考中心

分科測驗 學測 大考中心

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