中山大學後醫系獲核23名公費生 4月6日受理招生報名

國立中山大學申設學士後醫學系，已獲衛福部核予23個公費生名額，目前進行招生作業，預計8月入學。公費生錄取後，先修習醫科類預備數位課程、加強基礎醫學，並進行125臨床醫學表徵專業醫學知識與技能的學習，畢業後可到醫學中心任職，再由醫院派駐偏鄉離島服務。

中山大學表示，後醫系會特別加強醫學人文培育，外加4年醫學人文溝通專業素養及醫學資訊科技養成教育等，盼未來能成為以病人為中心、身心靈全人照顧的良醫。學校也將提供學士後醫學生包含醫學科學家微學程、醫師工程師微學程、醫務管理整合學程，多元學習。

中山大學學士後醫學系111學年度已開始招生，4月6日至4月14日受理報名，5月1日筆試，5月9、10日面試，8月入學。學校指後醫系為招收大學畢業生，為4年制學制，公費生畢業後將到基層服務6年，並加上2年的醫學中心成長進修機會。考生需具中華民國際，分「一般醫學組」及「智慧醫療組」兩組招生。

中山大學為培育後醫系學生，攜手奇美醫院、高雄長庚及高雄榮總三大醫學中心，另結合6大市立醫院、高屏澎東部立醫院及國軍高雄總醫院，推動社區醫療，也與高雄醫學大學和慈濟大學合作投入醫學教育。