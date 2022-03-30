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分科測驗級分換算方式出爐 學測未簽名同樣扣1級分

聯合報 / 記者許維寧／台北即時報導
大考中心今天公告分科測驗簡章。聯合報系資料照
大考中心今天公告分科測驗簡章。聯合報系資料照

大學個人申請入學第一階段結果將於明天公告，大考中心今天也公告111考試簡章分科測驗試務相關問答。有鑒於今年學測時達5766張考卷為簽名，考生未簽名該科將會扣一級分，大考中心今天也公告扣分標準，學測未簽名者遭扣1級分者，分科測驗同樣扣減1級分。

大考中心今天公告111考試簡章分科測驗試務相關問答，文件中指出，分科測驗違規扣分是依照110以前指考違規扣分比例進行轉換，並於小數點後四捨五入。依照不同違規事實，過去指考時分別需扣2、5、7、10分等違規樣態，於分科測驗時，依扣分比例將分別扣減1、3、4、6級分。代表過去指考需扣2級分的違規樣態，分科測驗時只需扣1級分，今年學測遭扣1級分的違規樣態，如試卷忘記簽名，在分科測驗則會被扣減1級分。

大考中心舉例，若甲生於學測某考科違反試場規則，依簡章應扣減1級分，假設甲生該考科原得總分在60級分制下得47級分，則依簡章違規處理辦法扣減1級分後，實得級分為46級分。

另外，大考中心也表示，111分科測驗與學測使用於分發入學採計成績皆為級分制，各科最高為60級分。提醒考生，學測使用於分發入學檢定時，依分發入學招生簡章規定，各科成績仍以15級分制計算，檢定標準為15級分制之頂、前、均、後、底等五標。

大考中心也說明分科測驗的級分數計算方式，根據分科測驗簡章，以各科到考考生前1%成績計算平均原得總分後除以60，計算至小數點後第五位，第六位四捨五入，則為該科級距。

大考中心舉例，如某科到考人數為2萬9986人，則前百分之一考生為300人。假設該科分數最高的前300名考生，平均原得總分為90分，則級距為 90/60 =1.5 。考生如果考0分，為0級分；考生高於0分，但低於或等於1.5 分（1個級距），則為 1 級分；考生高於 1.5 分，但低於或等於3分（2個級距），則為2級分，依此類推至59級分。原得總分高於59個級距（59 x 1.5 = 88.5），則為滿級分60級分。

大考中心說，分科測驗60級分制計算方式，與過去學測15級分制計算方式相同，差別只在求取級距時，會除以60，而非15。

分科測驗 學測 指考 大考中心

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