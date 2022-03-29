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宜蘭中道中學繁星再創九成佳績

聯合報 / 教育事業部
繁星推薦揭曉，中道中學董事長陳邦禎博士（前排左一）、校長李偉敬（前排右一）向上榜同學表達祝賀。圖／宜蘭中道中學提供
繁星推薦揭曉，中道中學董事長陳邦禎博士（前排左一）、校長李偉敬（前排右一）向上榜同學表達祝賀。圖／宜蘭中道中學提供

連年繁星錄取率達九成的宜蘭中道中學，今年再創九成佳績，連同特殊選才錄取大學者，今年共32人上榜，其中包括醫學系（一階）、台大陽明交大、成大、中央等頂尖校。其中王治諠、陳奎志透過繁星推薦通過北醫、馬偕醫學系第一階段，創錄取醫學系人數新高。

王治諠當年以國中會考5A++成績直升高中部，他說「我跟其它高中生一樣也會貪玩好動，但中道的環境與作息讓我更加自律與專注，如今證明這選擇是正確的」。

陳奎志也是在中道直升高中部，他說在中道的六年十分充實，「中道強調課內課外同等重要，無形間強化生活素養，也才能在新課綱的首次學測獲得佳績」

王治諠表示，中道為有志從醫的同學規畫醫學社，可探索醫學知識、性向評估，確立目標。陳奎志也提到，醫學社提供不少新知，讓他對就讀醫學系信心滿滿。

中道中學創辦人黃城博士、董事長陳邦禎博士及校長李偉敬祝賀所有準大學生，李偉敬強調，高中的任務就是將學生推向理想的大學，中道的教學與輔導成績有目共睹，歡迎國三生加入中道。

繁星放榜，宜蘭中道中學學生陳奎志（左起）、林政瑋、王治諠錄取醫科與頂大。圖／宜蘭中道中學提供
繁星放榜，宜蘭中道中學學生陳奎志（左起）、林政瑋、王治諠錄取醫科與頂大。圖／宜蘭中道中學提供

繁星 陽明交大 台大

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