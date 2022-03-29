影／分科測驗理組一天四科耗腦 潘文忠：並非每科都考

今年大學分科測驗（前身指考）考科從10科減為7科，考程也從3天減為2天，考試簡章預計3月30日公告。不過目前規畫第一天考物理、化學、數甲、生物，第二天考歷史、地理、公民。換句話說，自然組考生若四科全報考，將從一早考到傍晚，由於各科目計算量、邏輯推理多，也讓不少高中教師及家長憂心學生恐會考到「精神耗弱」。

教育部長潘文忠今天出席活動受訪表示，不管是學測，或是分科測驗的考程，大考中心對外說明搜集意見時，都有特別提出。他提到，不是所有學生都會選考所有科目，即便數理組也非所有考科都要選考，考程很早就提出討論，大考中心也有參考實際上相關人員的意見，大考中心公布簡章時，也會一併對外說明。

分科測驗將於今年7月11、12日登場，有別於過往指考將10科分為三天考，自然組考生首日考自然3科，第二日主攻國文、英文、數學甲與乙；由於今年分科測驗不考國、英、數乙，據聞大考中心有共識讓自然組、社會組考生不用兩天都來，因此首日依序考物理、化學、數甲、生物，第二日則考歷史、地理、公民。

全國高級中學家長大聯盟去年曾拿大考中心考科日程草案，蒐集全國3146份家長問卷。針對第一天考自然三科加數甲，第二天考社會三科，有超過七成家長認為分科測驗為重大升學考試，若自然組四科、社會組三科個集中一天考完，學生體力及腦力恐負擔太重，最終僅二成二家長認同該份草案。

全中教秘書長許麗吉表示，若從早上8點一路考到下午4點，尤其又是「重頭戲」科目，夏天天氣熱，學生體力、腦力難以負荷。她也提到，考生若第一天沒考好心情受挫，也沒有轉換心情的時間。

另名高中教師則說，大考中心只是便宜行事，只想讓自然組、社會組試場單純化；但也有高中教務主任認為，分科測驗可自由選考，除非考生志向未明必須全部報考，否則影響不大。

大考中心未證實考科日程規畫，僅表示先前已對外宣講考科日程，各校分科測驗模擬考也已跟著走，正式版考程將收錄在分科測驗簡章中，今年三月底前一定會公布。