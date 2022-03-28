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在地就學有成效 金山高中繁星上台大法律系

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
繁星推薦入學放榜，金山高中30位學生選擇繁星計畫，且30位全數上榜，榜首為台灣大學法律系。 圖／紅樹林有線電視提供
繁星推薦入學放榜，金山高中30位學生選擇繁星計畫，且30位全數上榜，榜首為台灣大學法律系。 圖／紅樹林有線電視提供

繁星推薦入學放榜，今年金山高中榜單再創佳績，全校有30位學生選擇繁星計畫，且30位全數上榜，錄取率高達百分之百，榜首為台灣大學法律系，相當優異的成績，讓全校師生都感到與有榮焉、相當振奮。

金山高中校長賴來展表示，今年的繁星入學計畫榜單學生，為108新課綱下的首屆學生，因此榜單成績格外引人注目，金山高中面對全新課綱不但投入大量資源以豐富學生的課程，並提升學校軟硬體的設備，讓學生有多元的學習，而老師們更是以專業的知識教導學生，如此也讓榜單中的30位學生，有6位入取國立大學，而其餘24位學生更多數入取頂尖私立大學商管學院，成績相當亮眼。

值得一提的是，這30位學生，全都是金山在地就學的學子，就近在住家附近的高中就讀，省去通勤時間與住宿經費，多了溫習功課與拓展多元學習的時間與機會，讓偏鄉學生進入心目中屬意的學校不再只是遙不可及的夢想，而是透過日常逐步、紮實學習，就可以有所實現。

金山 繁星 課綱

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