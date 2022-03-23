社區高中夯 和美實驗學校繁星上榜94%

彰化縣和美實驗學校是全國唯一一所普通班與特教班融合的學校，今年大學甄選入學繁星推薦放榜，錄取率超過全國平均標準且達94%，校方指出，近年學生就近入學，想在社區高中以繁星推薦進大學，今年成績更勝以往。

和群國中畢業的陳子員當初成績達彰中錄取標準，但就近入學到和美實驗學校，他這次學測各科皆超越全國頂標分數，並取得自然科滿級分、數學A超越頂標，以校排第一的在校成績，成功錄取台大生物機電工程學系。

鹿港國中畢業的陳稚宗，當時國中會考沒如願考好，僅數學該科達A級分，在挫折中積極學習，高中階段不斷演算並架構出對數學的邏輯原理，終於如願錄取政治大學的應用數學系。

彰泰國中的黃睿妤對史學與本土文化有高度興趣，搭配學校校必課程與閱讀理解的訓練，錄取中正大學歷史系；線西國中畢業的羅佑儀同學，在多元的社會趨勢觀察中，特別對健康照護領域有高度興趣，依興趣選擇就讀跨領域結合「健康照護系統」及「醫學資訊創新應用」的輔仁大學醫學資訊與創新應用學士學位學程。

校長吳星宏指出，高中部各年段設有普通班三班，體育班一班，小而精巧的環境中，學校老師及行政團隊能為所有學生進行一對一的個別輔導、個案關懷、適性指導及模擬面試的全面性協助，越來越多學生知道自己要什麼，有的就近選念社區高中，就是想透過繁星推薦入學，近年也有了成果。