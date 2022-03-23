快訊

深夜被震醒！ 01:06規模5.4地震 最大震度台東4級

永慶高中繁星錄取率達75% 45人錄取國私立大學創新高

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣永慶高中今年繁星表現優異，錄取率高達75％，共有45人錄取國私立大學。圖／永慶高中提供
嘉義縣永慶高中今年繁星表現優異，錄取率高達75％，共有45人錄取國私立大學。圖／永慶高中提供

今日大學繁星放榜，嘉義縣永慶高中榜單亮麗，錄取率高達75％，共45人錄取國私立大學，創下創校以來錄取人數最多的新紀錄，首屆AI科技班雖僅10名學生，但錄取國立大學的人數卻占錄取人數的23％，表現十分突出。

校長郭春松說，永慶高中此次繁星，國立大學上榜率高達47%，除台清交成等頂大外，中字輩也都榜上有名，更難能可貴的是，近9成學生都以前三志願錄取心中的理想校系，其中更有高達65%的學生是以第一志願錄取理想科系

值得一提的是，永慶高中國中部直升生表現出眾，佔繁星推薦錄取人數的65%、國立大學錄取人數的81%。其中，黃群量錄取台大經濟學系A組、張議文錄取陽明交通大學醫學生物技術暨檢驗學系，黃宇弘錄取國立清華大學化學系等。

另，今年也是永慶高中AI科技班首屆繁星，其中透過繁星推薦錄取的人數佔整體國立大學錄取人數的23％，而且分別錄取了AI科技與資訊相關的科系。其中羅偉誠錄取政治大學資訊科學系、李冠儒錄取國立屏東大學電腦與通訊學系。

郭春松說，這些校系都是前景看好且具競爭力的校系，能夠錄取十分不容易。這些學生選擇就近入學，經過3年勤奮耕耘，最終都如願考上理想大學，但也期許孩子們專注於高三下學期課程，不要只帶著五學期的學力念大學，更不要為了眼前短暫的勝利而對不起未來的自己，

嘉義縣永慶高中今年繁星表現優異，錄取率高達75％，共有45人錄取國私立大學。圖／永慶高中提供
嘉義縣永慶高中今年繁星表現優異，錄取率高達75％，共有45人錄取國私立大學。圖／永慶高中提供
嘉義縣永慶高中今年繁星表現優異，錄取率高達75％，共有45人錄取國私立大學。圖／永慶高中提供
嘉義縣永慶高中今年繁星表現優異，錄取率高達75％，共有45人錄取國私立大學。圖／永慶高中提供

繁星 AI 科系

延伸閱讀

自然探究實作成績分開算 師憂大學繁星比序恐被稀釋

國中會考只有2A上高中 她把握校內每個考試繁星攻台大

桃園新興高中菁英班繁星上榜逾70% 41人頂尖大學3臺大

連續3年都有學生錄取台大法律系 國立苑高繁星表現佳

相關新聞

繁星錄取率61.8% 78系無人上榜

一一一學年度大學「繁星推薦」廿二日公告第一類至第七類學群錄取結果，錄取率百分之六十一點八一，比上學年度略增，有廿五校招滿...

潮州高中117人上繁星 全國第一

繁星推薦昨放榜，高屏兩地多所高中繳出亮眼成績，許多學校都有不畏逆境奮發求學一圓頂大夢的故事，振奮人心，而台灣最南端的國立...

探究實作 師籲列入繁星比序

大學繁星推薦昨放榜，但新課綱首創四學分的部定必修「自然科探究與實作」，跨科協同教學，未列繁星推薦分發比序科目，高中教師憂...

數A滿級分 繁星進台大、清大

大學繁星推薦昨放榜，不少學生堅持不補習，錄取理想校系。台中女中排灣族女孩王璟穎剛入學成績不佳，靠老師、同學協助，發現自己...

嘉華中學繁星創佳績 3醫科、共錄取31人

繁星成績放榜，嘉義市嘉華中學共錄取31人，余典蓉通過陽明交通大學醫學系、段奕臣通過台北醫學大學醫學系、蔡宜倫通過長庚大學...

永慶高中繁星錄取率達75% 45人錄取國私立大學創新高

今日大學繁星放榜，嘉義縣永慶高中榜單亮麗，錄取率高達75％，共45人錄取國私立大學，創下創校以來錄取人數最多的新紀錄，首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。