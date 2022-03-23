永慶高中繁星錄取率達75% 45人錄取國私立大學創新高
今日大學繁星放榜，嘉義縣永慶高中榜單亮麗，錄取率高達75％，共45人錄取國私立大學，創下創校以來錄取人數最多的新紀錄，首屆AI科技班雖僅10名學生，但錄取國立大學的人數卻占錄取人數的23％，表現十分突出。
校長郭春松說，永慶高中此次繁星，國立大學上榜率高達47%，除台清交成等頂大外，中字輩也都榜上有名，更難能可貴的是，近9成學生都以前三志願錄取心中的理想校系，其中更有高達65%的學生是以第一志願錄取理想科系。
值得一提的是，永慶高中國中部直升生表現出眾，佔繁星推薦錄取人數的65%、國立大學錄取人數的81%。其中，黃群量錄取台大經濟學系A組、張議文錄取陽明交通大學醫學生物技術暨檢驗學系，黃宇弘錄取國立清華大學化學系等。
另，今年也是永慶高中AI科技班首屆繁星，其中透過繁星推薦錄取的人數佔整體國立大學錄取人數的23％，而且分別錄取了AI科技與資訊相關的科系。其中羅偉誠錄取政治大學資訊科學系、李冠儒錄取國立屏東大學電腦與通訊學系。
郭春松說，這些校系都是前景看好且具競爭力的校系，能夠錄取十分不容易。這些學生選擇就近入學，經過3年勤奮耕耘，最終都如願考上理想大學，但也期許孩子們專注於高三下學期課程，不要只帶著五學期的學力念大學，更不要為了眼前短暫的勝利而對不起未來的自己，
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