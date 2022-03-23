嘉華中學繁星創佳績 3醫科、共錄取31人

繁星成績放榜，嘉義市嘉華中學共錄取31人，余典蓉通過陽明交通大學醫學系、段奕臣通過台北醫學大學醫學系、蔡宜倫通過長庚大學醫學系的第一階段，醫科及國立大學有23人，人數、比率在嘉市私校表現突出，此外，先前利用特殊選才管道也已6名同學上榜。

嘉華中學指出，余典蓉從小在祖父母經營的自助餐廳，協助廚房，深知長輩辛勤，立志用功讀書，也常能在細節處發現差異並提出問題，她表示大量閱讀課外書籍，使學業各科都能均衡發展、觸類旁通。

段奕臣則是高一就清楚自己的方向在醫學，利用寒暑假參加中國醫藥大學的中醫研習營、台北醫學大學的醫學營，也參加陽明交通大學的生物人才培訓計畫，學校自主學習計畫則研究中草藥的應用，規畫妥善，除了學也參與外交小尖兵的選拔、與同學互動解決生活和學業的疑難。

蔡宜倫則認為，透過自我分析與跟家長、老師討論明確方向，並反覆練習、及時發問，促使自己不斷成長。

另，黃梃家錄取台灣大學資訊工程學系，他分享，父母皆是教職，鼓勵他自我探索，高一就和同學規畫微積分的自主學習計畫、高二參與陽明交通大學的半導體人才培育計畫，進而發掘相關領域的興趣，同年考取TMT11A全國滿分及清華盃全國銅牌，高三通過物奧和化奧的全國初選，至於文科，通過大量閱讀的方式厚積實力。

郭馥瑄錄取清華大學化學工程學系，她表示自有一套學習理論，「想要有好的學習成效，熱忱和方法同等重要」，很多人對學習缺乏動力，必須靠自己去尋找、創造，透過理解觀念並反覆記憶，安排讀書計畫與適當放鬆，會發現循序漸進，學業沒有想像中的難。